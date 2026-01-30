Pakistan - quốc gia châu Á mới nhất siết chặt kiểm soát y tế phòng virus Nipah

Giới chức Pakistan đã ra lệnh tăng cường sàng lọc những người nhập cảnh vào nước này nhằm phát hiện dấu hiệu nhiễm virus Nipah, sau khi Ấn Độ xác nhận hai ca bệnh vào cuối tháng 12 năm ngoái, qua đó nâng số quốc gia châu Á siết chặt công tác sàng lọc y tế tại cửa khẩu.

Pakistan tăng cường giám sát y tế tại tất cả các sân bay, nhằm phát hiện dấu hiệu nhiễm virus Nipah sau các ca nhiễm ở Ấn Độ. Ảnh: Gulftoday.

Cục Dịch vụ Y tế Biên giới Pakistan cho biết: Việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và giám sát tại biên giới Pakistan đã trở nên cấp thiết, tất cả hành khách sẽ phải trải qua kiểm tra thân nhiệt và đánh giá lâm sàng tại các cửa khẩu nhập cảnh bao gồm cả cảng biển, cửa khẩu đường bộ và sân bay.

Cơ quan chức năng Pakistan cho hay, hành khách sẽ phải cung cấp lịch sử quá cảnh trong 21 ngày trước đó nhằm xác định liệu họ có đi qua các khu vực bị ảnh hưởng bởi Nipah hoặc vùng nguy cơ cao hay không.

Hiện không có các chuyến bay trực tiếp giữa Pakistan và Ấn Độ, và việc đi lại giữa hai nước này rất hạn chế, đặc biệt kể từ khi bùng phát cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ vào tháng 5 năm ngoái.

Các nhân viên y tế sân bay kiểm tra hành khách từ các chuyến bay quốc tế đến Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan ngày 25 tháng 1 năm 2026, trong bối cảnh có thông tin về sự bùng phát của virus Nipah. Ảnh: Reuters.

Trước đó một số quốc gia Châu Á như Thái Lan, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Indonesia và Việt Nam cũng đã tăng cường sàng lọc tại các sân bay.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler ngày 30/1 khẳng định chưa có trường hợp nhiễm virus Nipah nào được phát hiện tại Australia, song giới chức y tế nước này vẫn đang theo dõi sát sao sự bùng phát của virus Nipah ở châu Á.

Tuy nhiên, một quan chức Ấn Độ ngày 30/1 cho biết không có kế hoạch triển khai sàng lọc tại các sân bay trong nước, đồng thời khẳng định không có dấu hiệu bùng phát dịch. Bộ Y tế Ấn Độ cho hay trong tuần này rằng giới chức đã xác định và truy vết 196 người tiếp xúc liên quan đến hai ca bệnh, không ai xuất hiện triệu chứng và tất cả đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus. Hai người nhiễm bệnh đều là nhân viên y tế. Bệnh nhân nam đang hồi phục tốt và nhiều khả năng sẽ sớm được xuất viện, trong khi bệnh nhân nữ vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nipah là một bệnh truyền nhiễm do virus hiếm gặp, lây lan chủ yếu từ động vật nhiễm bệnh - chủ yếu là dơi ăn quả sang người. Virus Nipah có thể gây sốt và viêm não, với tỷ lệ tử vong cao từ 40% đến 75%, tùy thuộc vào năng lực phát hiện và điều trị của hệ thống y tế địa phương. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, virus này không dễ lây truyền từ người sang người và phải có thời gian tiếp xúc kéo dài với người nhiễm bệnh. WHO xếp Nipah vào nhóm mầm bệnh ưu tiên.

Ấn Độ thường xuyên ghi nhận các ca nhiễm rải rác, đặc biệt tại bang Kerala ở miền nam - khu vực được xem là một trong những vùng nguy cơ cao nhất thế giới đối với Nipah. Theo Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng Ứng phó Dịch bệnh (CEPI), tổ chức đang tài trợ cho một thử nghiệm vaccine nhằm ngăn chặn virus Nipah, tính đến tháng 12/2025, đã có 750 ca nhiễm Nipah được xác nhận trên toàn cầu, với 415 ca tử vong.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, ABC News.