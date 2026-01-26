Thái Lan khôi phục biện pháp kiểm soát dịch bệnh giữa lo ngại virus Nipah

Ngày 25/1, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul công bố, chính phủ Thái Lan đã quyết định khôi phục một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh từng được áp dụng trong giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19, nhằm ngăn ngừa nguy cơ virus Nipah xâm nhập và lây lan trong nước.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: nationthailand

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Anutin cho biết các hệ thống sàng lọc y tế tại cửa khẩu đã được điều chỉnh và tăng cường, dựa trên mô hình từng triển khai trong thời kỳ Covid-19. Ông nhấn mạnh đây là biện pháp mang tính phòng ngừa, trong bối cảnh hiện chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah nào tại Thái Lan.

Theo Thủ tướng Anutin, việc siết chặt kiểm soát là cần thiết do virus Nipah hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng ngừa. Do đó, hoạt động giám sát y tế đối với hành khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cần được nâng lên mức cao hơn bình thường.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Anutin khẳng định, người dân không nên quá lo lắng trước thông tin về các ca bệnh Nipah tại Ấn Độ hay khả năng virus này xâm nhập vào Thái Lan. Ông Anutin cho biết, virus Nipah lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc với dịch cơ thể và không lây qua đường không khí. Người dân vẫn có thể sinh hoạt bình thường, đồng thời duy trì các thói quen vệ sinh quen thuộc như ăn chín, dùng muỗng gắp chung, rửa tay thường xuyên và hạn chế bắt tay.

Thái Lan khôi phục biện pháp kiểm soát dịch bệnh giữa lo ngại virus Nipah tại san bay. Ảnh: nationthailand

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin kịp thời, ban hành hướng dẫn y tế phù hợp nhằm tránh gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Các cơ sở y tế trọng điểm tại Bangkok và một số viện chuyên khoa quốc gia cũng đã được chỉ đạo xây dựng và triển khai hướng dẫn ứng phó thống nhất trên toàn quốc.

Giới chức y tế Thái Lan khẳng định các biện pháp hiện nay nhằm tăng cường an toàn cộng đồng, đồng thời bảo đảm hệ thống y tế sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Lê Hà.

Nguồn:Bangkokpost