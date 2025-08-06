OpenAI lần đầu phát hành mô hình AI trọng số mở kể từ năm 2019

OpenAI ngày 5/8 đã lần đầu tiên công bố hai mô hình ngôn ngữ trọng số mở kể từ khi ra mắt GPT-2 vào năm 2019.

Biểu tượng của Hãng OpenAI. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Một mô hình trí tuệ nhân tạo được coi là trọng số mở nếu các tham số của nó, tức là các yếu tố giúp cải thiện đầu ra và dự đoán trong quá trình huấn luyện, được công bố công khai.

Các mô hình trọng số mở có thể mang lại sự minh bạch và khả năng kiểm soát, nhưng chúng khác với các mô hình mã nguồn mở, vốn công khai toàn bộ mã nguồn để mọi người sử dụng và sửa đổi.

OpenAI cho biết các mô hình chỉ xử lý văn bản này có tên là gpt-oss-120b và gpt-oss-20b, được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển, nhà nghiên cứu và công ty các lựa chọn chi phí thấp hơn để có thể dễ dàng vận hành và tùy chỉnh.

Cả hai mô hình mới của OpenAI đều có thể xử lý các tác vụ suy luận nâng cao, sử dụng công cụ và xử lý chuỗi tư duy. Các mô hình này được thiết kế để chạy ở mọi nơi từ phần cứng tiêu dùng, nền tảng đám mây cho đến các ứng dụng trên thiết bị.

OpenAI cho biết người dùng có thể chạy gpt-oss-20b trên máy tính xách tay và sử dụng nó như một trợ lý cá nhân có thể tìm kiếm trong các tệp tin và viết lách.

Công ty đã hợp tác với Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Cerebras và Groq để đảm bảo các mô hình này sẽ hoạt động tốt trên nhiều loại chip khác nhau.

Việc OpenAI phát hành các mô hình trọng số mở đã rất được mong đợi, một phần vì công ty đã nhiều lần trì hoãn việc ra mắt vì cần thêm thời gian để tiến hành các bài kiểm tra an toàn bổ sung và xem xét các lĩnh vực có rủi ro cao.

Ngày 5/8, OpenAI cho biết đã tiến hành đào tạo và thử nghiệm an toàn trên diện rộng đối với các mô hình trọng số mở của mình. Công ty đã lọc bỏ các dữ liệu độc hại về hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân trong giai đoạn tiền huấn luyện, đồng thời mô phỏng cách các đối tượng xấu có thể cố gắng tinh chỉnh các mô hình cho mục đích độc hại.

OpenAI cũng cho biết đã làm việc với ba nhóm chuyên gia độc lập để nhận phản hồi về việc đánh giá quá trình tinh chỉnh độc hại này.

Trong những năm gần đây, một số công ty công nghệ khác, như Meta, Mistral AI do Microsoft hậu thuẫn và công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc, cũng đã phát hành các mô hình trọng số mở./.

Theo TTXVN