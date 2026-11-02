Ông Zelensky đề nghị đổi việc ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga lấy tên lửa Patriot

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev có thể tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Mỹ cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Washington thúc đẩy Nga và Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News ngày 1/11, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã có nhiều cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong chính quyền Mỹ về vấn đề này. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev không thể không đáp trả khi Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng và dân thường Ukraine.

Ông Zelensky nêu hai phương án để hạn chế các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng. Theo đó, nếu Nga ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine, Kiev cũng sẽ không nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Phương án thứ hai là Mỹ cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine. Ông khẳng định nếu Washington cung cấp các hệ thống tên lửa này trong một tháng, Ukraine sẽ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong cùng khoảng thời gian.

Patriot là một trong những hệ thống phòng không quan trọng nhất mà Ukraine sử dụng để đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga. Tuy nhiên, nguồn cung tên lửa đánh chặn của Kiev đang có dấu hiệu suy giảm.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine. Dù vậy, ông Zelensky cảnh báo quá trình bàn giao có thể kéo dài nhiều năm. Tuần trước, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề xuất các nước Mỹ và châu Âu chuyển một phần tên lửa từ kho dự trữ hiện có cho Kiev, sau đó bổ sung bằng số vũ khí trong thương vụ mới.

Liên quan tình hình chiến sự, giới chức Ukraine cho biết thỏa thuận ngừng bắn có thời hạn dài nhất từ trước đến nay tại khu vực miền Đông Kherson đã kết thúc ngày 1/11, sau khi Nga không chấp thuận gia hạn. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian dự kiến được nối lại trong tháng 11, sau thời gian đình trệ kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran hồi tháng 2/2026.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 1/11, Không quân Ukraine thông báo hệ thống ứng dụng cảnh báo không kích trên toàn quốc có khả năng đã bị can thiệp trái phép, khiến các thông tin về mức độ đe dọa không còn phản ánh chính xác tình hình thực tế. Sự cố xảy ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn, làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo đảm an toàn cho người dân.

Lê Hà.