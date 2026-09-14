Ông Trump kỳ vọng xung đột với Iran kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 cho biết ông kỳ vọng xung đột với Iran sẽ kết thúc trong năm nay, có thể ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11, trong khi cuộc gặp giữa Iran và các nước vùng Vịnh dự kiến diễn ra cùng ngày tại Oman đã bị hoãn.

Ông Trump kỳ vọng xung đột với Iran kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Aa.

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Ireland, Tổng thống Trump nói: “Xung đột sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Giá xăng sẽ giảm mạnh như một hòn đá rơi”. Ông cho biết Iran “rất muốn đạt được một thỏa thuận” và liên tục liên lạc với phía Mỹ, song nhấn mạnh Washington sẽ không ký “một thỏa thuận không tốt”. Ngày 18/6, Mỹ và Iran đã ký bản ghi nhớ về việc chấm dứt xung đột trong khu vực. Theo bản ghi nhớ, hai bên dự kiến tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày, kết thúc vào ngày 17/8, nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, số phận của các cuộc đàm phán vẫn chưa rõ ràng sau khi căng thẳng giữa hai nước gia tăng trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, Ngoại giao Trung Đông dường như gặp trở ngại khi cuộc gặp giữa Iran và các cường quốc khác ở Vịnh Ba Tư bị hoãn. Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi tối 13/9 thông báo cuộc gặp khu vực dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah đã bị hoãn “vì lợi ích của sự đồng thuận”. Cuộc gặp dự kiến có sự tham dự của Iran và các nước Arab vùng Vịnh nhằm trao đổi về các vấn đề khu vực, trong đó có đề xuất về các tuyến vận tải an toàn qua Eo biển Hormuz.

Các quan chức Iran trước đó cho biết nước này sẽ tham dự cuộc gặp để trình bày thỏa thuận với Oman về việc quản lý các tuyến vận tải hàng hải qua Eo biển Hormuz. Hãng thông tấn Fars dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Iran cho biết cuộc gặp được hoãn theo đề nghị của một số nước trong khu vực, trên cơ sở quyết định chung giữa Tehran và Muscat. Iran sẽ phối hợp với Oman để xác định thời điểm phù hợp tổ chức cuộc gặp.

Trong khi đó, Eo biển Hormuz tiếp tục tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu. Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 13/9 cho biết một tàu đã bị trúng vật thể khi di chuyển qua eo biển này, gây hỏa hoạn và buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán. Iran cũng cho biết một người thiệt mạng và 4 thành viên thủy thủ đoàn bị thương trên một tàu thương mại của Iran bị tấn công ngoài khơi nước này.

Những diễn biến trên diễn ra sau khi Saudi Arabia quyết định tạm thời đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông - Tây dài 1.200 km, tuyến đường chính giúp vận chuyển dầu Trung Đông tránh qua Eo biển Hormuz. Đường ống bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) ngày 11/9.

Theo các nhà giao dịch và khách hàng mua dầu của Saudi Arabia, Riyadh có đủ dầu dự trữ tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ để duy trì xuất khẩu trong khoảng 5-7 ngày nếu đường ống tiếp tục ngừng hoạt động. Sau thời điểm này, tới 4% nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị đe dọa, bên cạnh hàng triệu thùng dầu mỗi ngày vốn đã bị ảnh hưởng do hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Giá dầu đã tăng vượt mức 100 USD/thùng trong tuần trước, lần đầu tiên kể từ tháng 7. Giá bán lẻ dầu diesel tại Mỹ ngày 13/9 cũng tăng lên mức cao kỷ lục mới, vượt 6,20 USD/gallon.

Thanh Vân

Nguồn: Xinhua