Houthi tuyên bố tấn công cơ sở Aramco tại Riyadh

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 3/10 tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen.

Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree cho biết chiến dịch đã “đạt được mục tiêu đề ra”, đồng thời tuyên bố các cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại những địa điểm bị nhắm mục tiêu.

Ông Saree cho biết Sanaa và một số tỉnh khác của Yemen đã hứng chịu 60 cuộc không kích trong 24 giờ qua, nâng tổng số cuộc không kích mà Houthi cáo buộc Saudi Arabia tiến hành lên 1.420 cuộc. Người phát ngôn Houthi cảnh báo lực lượng này sẽ đáp trả các cuộc tấn công, tuyên bố “phong tỏa bằng phong tỏa, leo thang bằng leo thang”. Tuy nhiên, người phát ngôn của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu hỗ trợ Chính phủ Yemen, ông Turki al-Maliki, bác bỏ những tuyên bố của Houthi về việc nhắm mục tiêu vào Riyadh.

Trong các tuyên bố được truyền thông Saudi Arabia đăng tải, ông al-Maliki cho rằng thông tin do Houthi đưa ra là “gây hiểu lầm”. Theo ông, lực lượng Houthi đang tìm cách chuyển hướng sự chú ý khỏi những tổn thất mà lực lượng này phải đối mặt, cũng như sự phản đối ngày càng gia tăng của công chúng đối với hoạt động của nhóm.

Căng thẳng giữa Houthi và Saudi Arabia diễn ra trong bối cảnh xung đột Yemen kéo dài. Từ tháng 3/2015, Saudi Arabia dẫn đầu liên minh quân sự hỗ trợ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi, vốn kiểm soát thủ đô Sanaa và một số khu vực khác của Yemen từ tháng 9/2014.

Tháng 7/2026, Houthi tuyên bố áp đặt “phong tỏa hải quân” đối với Saudi Arabia, cho rằng đây là biện pháp đáp trả hoạt động phong tỏa bằng đường biển và đường không của Saudi Arabia đối với các khu vực do lực lượng này kiểm soát tại Yemen. Kể từ đó, Houthi tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.

Minh Phương