Nga chưa đàm phán song phương với nước nào về an ninh Biển Đen

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng đối thoại với tất cả các nước về bảo đảm an ninh tại Biển Đen, song hiện chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán song phương cụ thể nào về vấn đề này.

Trả lời câu hỏi về khả năng Nga thiết lập các thỏa thuận song phương với một số nước như Ấn Độ, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm an ninh tại Biển Đen, ông Dmitry Peskov khẳng định Moskva “mở cửa đối thoại với tất cả các nước”, nhưng hiện chưa có cuộc trao đổi cụ thể nào về các thỏa thuận như vậy.

Ông Peskov cho biết vấn đề an ninh Biển Đen đã được đề cập tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai trước đó. Khi được hỏi liệu Nga đã nhận được đề xuất từ các nước khác về vấn đề này hay chưa, ông dẫn lại những phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin tại diễn đàn.

Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc đang thúc đẩy các sáng kiến nhằm tăng cường an toàn hàng hải tại Biển Đen. Reuters trước đó đưa tin Ankara và Liên hợp quốc đang tìm cách thúc đẩy tiếp xúc giữa Nga và Ukraine về vấn đề này, trong đó có việc bảo đảm hoạt động vận tải thương mại và an toàn cho các tàu thuyền trong khu vực.

Trong khi đó, bộ Ngoại giao Nga tiếp tục cảnh báo công dân nước ngoài, trong đó có nhân viên ngoại giao, không ở lại hoặc đến Ukraine và khuyến cáo tránh xa các cơ sở quân sự, hành chính.

Trước đó Nga đã nhiều lần kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao đang ở Kiev rời khỏi thành phố, không đến Ukraine; đồng thời khuyến cáo người dân Ukraine không tiếp cận các cơ sở quân sự và hành chính.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cảnh báo này đã được nêu trong tuyên bố ngày 25/5/2026, các công hàm gửi tới các đối tác nước ngoài và tại cuộc họp với đoàn ngoại giao do Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin chủ trì ngày 27/5.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chính quyền các nước Mỹ, Anh, các nước Liên minh châu Âu, Na Uy và Thụy Sĩ cũng nhiều lần khuyến cáo công dân của mình không đến Ukraine, gần đây nhất là vào tháng 8. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng một số người vẫn không tuân thủ các cảnh báo và đang đặt tính mạng của mình vào tình thế nguy hiểm. Nhiều đại sứ quán vẫn hoạt động tại Kiev và các quan chức nước ngoài tiếp tục đến Ukraine.

Vân Bình