Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp hạn chế thiết bị điện nước ngoài trong hệ thống điện vì an ninh

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm tăng cường an ninh cho hệ thống điện quy mô lớn của Mỹ, đồng thời hạn chế việc mua, nhập khẩu và lắp đặt một số thiết bị điện được sản xuất ở nước ngoài nếu bị đánh giá có thể gây rủi ro về an ninh mạng hoặc vận hành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh tập trung vào các thiết bị sử dụng trong hệ thống truyền tải điện quy mô lớn, bao gồm máy biến áp tại trạm điện, bộ biến đổi điện kết nối với lưới, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, máy phát điện, thiết bị đóng cắt cao thế, hệ thống điều khiển công nghiệp và các thiết bị điện tử bảo vệ. Phần mềm, chương trình điều khiển và khả năng truy cập từ xa liên quan đến những thiết bị này cũng nằm trong phạm vi xem xét.

Sắc lệnh cho phép Bộ trưởng Năng lượng Mỹ xác định các giao dịch có nguy cơ dẫn tới phá hoại, truy cập trái phép, can thiệp từ xa hoặc làm gián đoạn nguồn cung điện. Những giao dịch liên quan đến các thực thể nước ngoài được xác định có nguy cơ đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu hoặc an ninh quốc gia có thể bị cấm hoặc áp đặt các điều kiện hạn chế.

Đáng chú ý, chính quyền Mỹ cũng có thể áp đặt các yêu cầu đối với những thiết bị nước ngoài đã được đưa vào sử dụng trước ngày ký sắc lệnh, trong đó có việc giám sát, cách ly, thay thế hoặc loại bỏ thiết bị nếu được xác định là gây rủi ro không thể chấp nhận. Tuy nhiên, Bộ Năng lượng phải cân nhắc khả năng thay thế, độ an toàn và tính liên tục của dịch vụ điện trước khi yêu cầu tháo dỡ hoặc thay thế.

Sắc lệnh của Trump có thể buộc các công ty điện lực Mỹ phải thay thế thiết bị điện nước ngoài. Ảnh: Foxbusiness.

Sắc lệnh không áp dụng đối với các cơ sở phục vụ phân phối điện tại địa phương. Trong vòng 120 ngày, Bộ Năng lượng được yêu cầu ban hành các quy định cần thiết để triển khai sắc lệnh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng chú trọng giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài đối với cơ sở hạ tầng điện. Trước đó, chính quyền Trump cũng đã xác định máy biến áp, đường dây truyền tải, trạm biến áp và các thiết bị điện tử điều khiển lưới điện là những thành phần quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Nhà Trắng cho rằng sự phát triển nhanh của trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, sản xuất công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng đang làm gia tăng nhu cầu về nguồn điện ổn định, qua đó khiến những điểm yếu trong chuỗi cung ứng thiết bị điện trở nên đáng chú ý hơn.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, seekingalpha