Cuộc đua Nhà Trắng 2028 kích hoạt sớm: Bất ngờ Hunter Biden và sự trở lại của Ted Cruz

Dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 còn chưa diễn ra, “lò nhiệt” cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028 đã bất ngờ bị kích hoạt sớm bởi những diễn biến mới. Bên phía Đảng Dân chủ, con trai cựu Tổng thống Joe Biden - Hunter Biden cho biết ông có thể có thể sẽ phải tính đến khả năng tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2028. Trong khi bên kia chiến tuyến, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz cũng đang tích cực thăm dò khả năng tranh cử.

Con trai cựu Tổng thống Joe Biden - Hunter Biden cho biết ông có thể có thể sẽ phải tính đến khả năng tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2028. Ảnh: Foxnews.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh công bố ngày 6/9, khi được hỏi về khả năng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, ông Hunter Biden cho biết: "Nếu nhận được sự ủng hộ, có lẽ tôi sẽ phải tranh cử".

Sau đó, ông Hunter Biden bổ sung: “Tôi vẫn chưa quyết định. Sự thật là tôi nghĩ chúng ta có một đội ngũ ứng viên tiềm năng đáng kinh ngạc”. Ông đồng thời nhắc đến Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear và Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, trước khi tuyên bố: “Cá nhân tôi rất yêu mến ông Gavin Newsom”.

Một thành viên khác thuộc đảng Dân chủ là Thống đốc bang California Gavin Newsom đã cởi mở chia sẻ về mong muốn tranh cử chức vụ cao nhất này. Hồi tháng 10/2025, ông từng chia sẻ với truyền thông về việc cân nhắc việc chạy đua vào Nhà Trắng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Mặc dù vậy, giới quan sát đánh giá các gương mặt kỳ cựu như Thượng nghị sĩ Jon Ossoff, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cùng cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg vẫn là những nhân tố giữ vai trò chủ đạo.

Tuyên bố này của ông Hunter Biden diễn ra trong bối cảnh các Thống đốc hàng đầu của Đảng Dân chủ đang nhận được lời cảnh báo về “cái bẫy DeSantis” từ các chiến lược gia. Bài học từ cựu Thống đốc Florida Ron DeSantis cho thấy, việc trì hoãn tuyên bố tranh cử quá lâu sau kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới sẽ khiến các ứng viên đánh mất lợi thế truyền thông và cơ hội xây dựng mạng lưới cử tri nòng cốt.

Các báo cáo mới đây xác nhận Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz đang thăm dò dư luận, đi các bang chiến địa và ngầm hỏi ý kiến mọi người về việc tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2028. Ảnh: The Independent.

Ở chiều ngược lại, Đảng Cộng hòa cũng đang chứng kiến cuộc cạnh tranh nội bộ bùng nổ sớm. Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz được cho là đã bắt đầu thăm dò và chiêu mộ nhân sự cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2028. Trong một chương trình mới đây, ông Cruz công khai thừa nhận: "Không có gì là bí mật khi tôi muốn trở thành Tổng thống".

Với kinh nghiệm từng giành chiến thắng tại bang mở màn Iowa năm 2016, sự trở lại của ông Cruz hứa hẹn sẽ thách thức trực tiếp vị thế ứng viên hàng đầu của Phó Tổng thống JD Vance.

Dù cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 mới là mục tiêu trước mắt, những bước đi dồn dập từ cả hai đảng cho thấy cuộc chiến giành quyền lực tại Washington cho kỳ bầu cử năm 2028 đã chính thức bắt đầu.

Nhật Lệ

Nguồn: Axios, ABC News, The Hill