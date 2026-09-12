Ông Trump cam kết tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố, ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự buổi lễ tưởng niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ, ông gọi đây là “một khoảnh khắc của sự tàn ác khủng khiếp”, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố, cũng như ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump tại sự kiện tưởng niệm ở Washington D.C. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm tổ chức ở tòa nhà Bộ Chiến tranh gần Washington D.C., ngày 11/9, Tổng thống Trump cho hay: “Chúng ta sẽ không bao giờ quên. Đó là lý do tại sao chúng ta chiến đấu ngày hôm nay”. Ông nhấn mạnh Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu và hướng tới chiến thắng, đồng thời khẳng định đất nước đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn sau 25 năm kể từ vụ tấn công.

Ông Trump cũng dành lời tri ân các quân nhân Mỹ đã tham gia cuộc chiến chống khủng bố trong 25 năm qua. Đề cập tình hình Trung Đông hiện nay, ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các lực lượng Mỹ đang hoạt động nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, gọi Iran là quốc gia tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của người Mỹ sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001 đồng thời cho rằng, trong những ngày sau thảm họa, người dân Mỹ đã thể hiện sự gắn kết bất chấp những khác biệt. Ông khẳng định các thế hệ tương lai sẽ tiếp tục tưởng nhớ những người thiệt mạng và những người đã tham gia ứng phó với thảm họa.

Nước Mỹ tưởng niệm sự kiện 11.9. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cùng sự kiện, bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, Washington đang tập trung ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và duy trì kiểm soát eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh, Mỹ đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong 6 tháng qua và tuyên bố Washington sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi đạt được mục tiêu.

Các hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức tại Ground Zero ở New York, nơi Trung tâm Thương mại Thế giới bị phá hủy trong vụ tấn công. Phó Tổng thống JD Vance, các cựu Tổng thống Joe Biden và Barack Obama cùng phu nhân tham dự các hoạt động tại đây.

Thu Uyên

Nguồn: ChosunBiz, Reuters.