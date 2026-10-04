Nga Sơn phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, xã Nga Sơn đã tuyên truyền, hỗ trợ người dân triển khai, xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất. Từ đó, người dân đã thay đổi tư duy, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, nhiều mô hình được nhân rộng đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chuồng nuôi ngỗng của gia đình bà Mai Thị Nhẫn, thôn Yên Ninh, xã Nga Sơn.

Nhờ đặc tính dễ nuôi, ít dịch bệnh và tận dụng được nguồn thức ăn phụ phẩm nông nghiệp, mô hình chăn nuôi ngỗng đang mang lại thu nhập ổn định cho gia đình bà Mai Thị Nhẫn ở thôn Yên Ninh. Hiện đàn ngỗng của gia đình duy trì khoảng 600 con với tỷ lệ sống đạt trên 90%, xuất bán với giá từ 80.000 đồng/kg và luôn có đầu ra ổn định.

Chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi, bà Nhẫn cho biết khâu chọn giống đóng vai trò quyết định; con giống phải khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có nguồn gốc và được kiểm dịch rõ ràng. Mô hình này không đòi hỏi chuồng trại quy mô lớn, chỉ cần đảm bảo khô ráo, có mái che và lót nền bằng trấu, rơm hoặc mùn cưa.

Về kỹ thuật chăm sóc, quá trình nuôi được chia làm 3 giai đoạn. Đặc biệt quan trọng là 30 ngày tuổi đầu tiên, ngỗng con cần được nuôi nhốt hoàn toàn, giữ ấm và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ để tránh hao hụt. Giai đoạn ngỗng choai chủ yếu được chăn thả tự do. Đến 12 - 15 ngày trước khi xuất chuồng, ngỗng sẽ được chuyển sang nuôi nhốt hẹp, tăng cường thức ăn tinh để vỗ béo, giúp thịt chắc và đạt trọng lượng tối đa từ 4 - 7 kg/con. Nhờ tuân thủ đúng quy trình này, mô hình của gia đình bà Nhẫn đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, mở ra hướng đi triển vọng cho kinh tế hộ gia đình.

Bên cạnh lĩnh vực chăn nuôi, trên địa bàn xã Nga Sơn còn có các mô hình trồng rau an toàn, dưa kim hoàng hậu trong nhà màng. Các mô hình này không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân. Chị Trần Thị Hồng, chủ trang trại trồng dưa Kim Hoàng hậu ở thôn Bạch Hùng cho biết: “Với diện tích sản xuất khoảng 6.000m2, tôi đầu tư xây dựng nhà lưới để cản trở côn trùng xâm nhập phá hoại cây trồng. Ngoài ra, việc điều chỉnh được cường độ ánh nắng đã giúp cho cây trồng hạn chế tối đa sâu bệnh. Bên cạnh đó, hệ thống tưới nhỏ giọt giúp cung cấp nước và phân bón trực tiếp đến từng gốc cây, hạn chế thất thoát, giảm công lao động; dưa được phủ bạt và được theo dõi chặt chẽ về độ ẩm, nhiệt độ và dinh dưỡng; mỗi cây chỉ giữ duy nhất một quả để tập trung chất dinh dưỡng. Mỗi năm tôi sản xuất 4 vụ, sản lượng mỗi vụ khoảng 5 tấn, thu nhập từ 700 triệu đồng/năm trở lên”.

Thành công từ các mô hình sản xuất, xã Nga Sơn đang nhân rộng một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như chăn nuôi gia cầm, trồng dưa hấu, khoai tây, rau an toàn, nông nghiệp tuần hoàn không chất thải... Bà Trương Thị Hoài, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang thử nghiệm các cây trồng mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, an toàn thực phẩm, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao, chăn nuôi an toàn dịch bệnh... nhất là phát triển các mô hình gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, đáp ứng yều cầu của thị trường.

Bài và ảnh: Lê Ngọc