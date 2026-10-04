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Gỡ vướng nguồn cung vật liệu, không để chậm tiến độ đầu tư công

Tiến Dũng
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/10, Sở Xây dựng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa tổ chức hội nghị với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng (VLXD) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giá vật liệu, hợp đồng xây dựng, qua đó đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Gỡ vướng nguồn cung vật liệu, không để chậm tiến độ đầu tư công

Sáng 4/10, Sở Xây dựng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa tổ chức hội nghị với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng (VLXD) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giá vật liệu, hợp đồng xây dựng, qua đó đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Gỡ vướng nguồn cung vật liệu, không để chậm tiến độ đầu tư công

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 170 đơn vị đang thực hiện thi công các dự án trên địa bàn. Trong đó có một số đơn vị bị ảnh hưởng do giá đá xây dựng tăng, dẫn đến chậm tiến độ. Mức tăng chi phí do biến động giá vật liệu đá khoảng 40-50% giá trị hợp đồng, tập trung chủ yếu ở các công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông, phần lớn là hợp đồng trọn gói.

Nguồn cung vật liệu cũng bộc lộ những hạn chế. Đối với đất san lấp, toàn tỉnh có 40 mỏ đủ điều kiện hoạt động trong năm 2026, song theo hồ sơ các đơn vị cung cấp, hiện chỉ có 10/40 mỏ còn thời gian hoạt động và đang khai thác.

Đối với vật liệu đá xây dựng, Sở Xây dựng mới công bố thông tin 63/183 mỏ đang hoạt động. Nguồn cát xây dựng tự nhiên vẫn thiếu hụt lớn, công suất khai thác năm 2026 mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu.

Gỡ vướng nguồn cung vật liệu, không để chậm tiến độ đầu tư công

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công cho rằng, biến động giá và nguồn cung một số loại VLXD đang là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai công trình.

Đáng chú ý, giá đá xây dựng tăng cao, trong khi một số loại vật liệu phục vụ thi công vẫn thiếu, nguồn cung từ các mỏ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Gỡ vướng nguồn cung vật liệu, không để chậm tiến độ đầu tư công

Đại diện đơn vị nhà thầu kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng.

Các nhà thầu, đơn vị xây lắp đề nghị tỉnh tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, nhất là tạo điều kiện để các mỏ đang hoạt động nâng công suất, đồng thời sớm hoàn thiện thủ tục cấp phép, đưa các mỏ mới vào khai thác.

Các đơn vị cung ứng VLXD cũng đề nghị rút ngắn thời gian xử lý thủ tục trong phạm vi quy định, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng, nâng công suất khai thác, qua đó tăng nguồn cung cho các dự án.

Gỡ vướng nguồn cung vật liệu, không để chậm tiến độ đầu tư công

Đơn vị nhà thầu phản ánh tình trạng giá vật liệu tăng cao, ảnh hưởng rất lớn đến triển khai các dự án.

Đây cũng là một trong những giải pháp đang được Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung tham mưu, triển khai.

Theo đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được yêu cầu rà soát, khoanh định các khu vực mỏ đá, cát, đất san lấp chưa được cấp phép nhưng phù hợp quy hoạch và cự ly vận chuyển để báo cáo UBND tỉnh xem xét, cấp phép khai thác cung cấp trực tiếp cho công trình theo quy định.

Bên cạnh tăng nguồn cung, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chủ mỏ khai thác đúng nội dung giấy phép, đúng công suất, mục đích sử dụng; đồng thời tiếp tục công bố giá VLXD hằng tháng theo giá thị trường, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết, bán đúng giá và bảo đảm chất lượng vật liệu.

Đối với hợp đồng xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư căn cứ quy định pháp luật và điều kiện cụ thể của từng hợp đồng để xem xét, quyết định việc điều chỉnh khi xảy ra biến động giá thuộc trường hợp được pháp luật quy định.

Với các hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, nhà thầu được yêu cầu tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh giá để được thẩm định, phê duyệt và thanh toán kịp thời khối lượng hoàn thành đủ điều kiện.

Gỡ vướng nguồn cung vật liệu, không để chậm tiến độ đầu tư công

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng phát biểu tại hội nghị.

Việc tập trung giải quyết đồng thời nguồn cung, giá vật liệu và cơ chế hợp đồng được xác định là yêu cầu cấp thiết, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn đang tác động đến tiến độ thi công, tạo điều kiện để các dự án tăng tốc trong những tháng cuối năm, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo kế hoạch.

Tiến Dũng

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#Thi công #Hợp đồng #Ban quản lý dự án #Chủ đầu tư #Khai thác #Đẩy nhanh tiến độ #Nhà thầu #Nông nghiệp #giải ngân vốn đầu tư công #Môi trường

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