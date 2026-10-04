Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực PCCC&CNCH

Phòng ngừa từ sớm, chủ động từ cơ sở là cách Công ty Điện lực Thanh Hóa đang triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trong hoạt động hằng ngày. Từ bảo đảm điều kiện an toàn tại nơi làm việc, nâng cao kỹ năng ứng phó cho người lao động đến tuyên truyền sử dụng điện an toàn cho khách hàng, Công ty từng bước xây dựng nền nếp phòng ngừa, góp phần bảo vệ con người, tài sản và giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/2001 – 04/10/2026), Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, từ nơi làm việc đến khách hàng sử dụng điện, với trọng tâm là nhận diện nguy cơ, nâng cao khả năng ứng phó và lan tỏa kiến thức an toàn trong cộng đồng.

Chủ động từ chỉ đạo, vững vàng từ cơ sở

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh điện, PCCC&CNCH luôn gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn cho con người, thiết bị và tài sản. Tại trụ sở làm việc, kho vật tư hay những khu vực có thiết bị điện, chỉ một sơ suất trong sử dụng điện, bảo quản vật tư hoặc bố trí mặt bằng cũng có thể làm phát sinh nguy cơ cháy, nổ. Bởi vậy, nhận diện và xử lý nguy cơ từ sớm được CTĐL Thanh Hóa xác định là nền tảng để xây dựng môi trường làm việc an toàn.

CTĐL Thanh Hóa đồng loạt treo băng rôn tại trụ sở Công ty và các đơn vị trực thuộc, hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC&CNCH 04/10 và Tháng an toàn phòng, chống cháy, nổ năm 2026.

Công tác này được CTĐL Thanh Hóa triển khai trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa và ngành Điện. Trong đó, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 26/4/2024, Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/7/2024, Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa là những căn cứ quan trọng định hướng công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH. Cùng với đó, Công văn số 3107/PC07-Đ2 ngày 24/9/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại có thể xảy ra.

Trên cơ sở đó, Giám đốc CTĐL Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 4135/CĐ-PCTH ngày 26/9/2026, yêu cầu các đơn vị rà soát điều kiện an toàn, kiểm tra hệ thống điện, củng cố phương tiện chữa cháy, hoàn thiện phương án xử lý tình huống và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Những yêu cầu từ cấp Công ty vì thế được chuyển hóa thành nhiệm vụ cụ thể tại từng đơn vị, tạo sự chủ động trong phòng ngừa và xử lý nguy cơ ngay từ cơ sở.

Giữ an toàn từ những việc làm thường ngày

Nhân viên CTĐL Thanh Hóa dọn dẹp, sắp xếp kho vật tư và các thiết bị, dụng cụ PCCC gọn gàng, khoa học, thuận tiện kiểm tra và sử dụng khi cần thiết.

Nếu chỉ đạo tạo định hướng, thì chính những việc làm thường nhật mới tạo nên nền nếp an toàn tại mỗi đơn vị. Từ hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện đến khu vực chứa vật tư, hàng hóa và lối thoát nạn, các vị trí có nguy cơ được rà soát, những điểm chưa phù hợp được chấn chỉnh. Cùng với đó, số lượng, tình trạng và vị trí bố trí phương tiện, dụng cụ PCCC được quan tâm, bảo đảm thuận tiện kiểm tra và sử dụng khi cần thiết.

Một không gian làm việc gọn gàng cũng là một điều kiện quan trọng để phòng ngừa rủi ro. CTĐL Thanh Hóa duy trì thực hiện 5S, chú trọng vệ sinh, loại bỏ những vật dụng không cần thiết và sắp xếp phòng làm việc, kho vật tư, khu vực để xe theo hướng khoa học, thông thoáng. Cách làm này vừa tạo môi trường làm việc thuận tiện, vừa giúp dễ dàng nhận biết những dấu hiệu bất thường và xử lý kịp thời.

CTĐL Thanh Hóa thực hiện 5S, dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp khuôn viên và khu vực làm việc tại các trụ sở gọn gàng, thông thoáng, góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả công tác PCCC.

Cùng với việc rà soát, sắp xếp và kiểm tra phương tiện hiện có, trong năm 2026, Công ty đã trang cấp mới 686 bình chữa cháy cho các đơn vị. Việc bổ sung phương tiện tại cơ sở góp phần tăng cường khả năng xử lý ban đầu, bảo đảm các vị trí làm việc được chuẩn bị đầy đủ hơn trước những tình huống có thể phát sinh.

Không chỉ chú trọng các giải pháp trực tiếp tại nơi làm việc, CTĐL Thanh Hóa còn chủ động bảo vệ tài sản trước những rủi ro có thể xảy ra. Đơn vị đã ký hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, trong đó bao gồm rủi ro cháy, nổ, với Bảo hiểm VietinBank tại 8 địa điểm, gồm trụ sở Công ty, Điện lực Hạc Thành và các kho vật tư. Đồng thời, Công ty thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định. Đây là một trong những giải pháp được triển khai song hành với công tác phòng ngừa, góp phần tăng cường khả năng quản trị rủi ro và bảo vệ tài sản khi có sự cố.

Từ trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ đến những quy định được tuân thủ trong công việc hằng ngày, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quan trọng. Khi mỗi người lao động chủ động giữ gìn nơi làm việc, kịp thời nhận diện dấu hiệu bất thường và thực hiện đúng các yêu cầu an toàn, tinh thần phòng ngừa sẽ dần trở thành một phần tự nhiên trong hoạt động tại đơn vị.

Huấn luyện thực chất, sẵn sàng ứng phó

Phòng ngừa tốt cần đi cùng khả năng xử lý kịp thời khi tình huống xảy ra. Với yêu cầu đó, CTĐL Thanh Hóa thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên, kết hợp giữa kiến thức và thực hành các kỹ năng thoát nạn, tìm kiếm, di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu, sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua mỗi buổi thực hành, người lao động có thêm cơ hội làm quen với những tình huống gần thực tế, từ cách báo động, thoát khỏi khu vực nguy hiểm đến sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp.

Cán bộ, nhân viên CTĐL Thanh Hóa thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, nâng cao khả năng xử lý tình huống ban đầu.

Cùng với huấn luyện nghiệp vụ, Công ty duy trì diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hằng năm. Các tình huống giả định giúp các bộ phận rà soát khả năng phối hợp, phân công nhiệm vụ và sử dụng phương tiện trong điều kiện khẩn cấp, qua đó tiếp tục hoàn thiện phương án ứng phó phù hợp với thực tế tại từng đơn vị.

Điều quan trọng sau mỗi lần thực hành không chỉ là ghi nhớ quy trình mà còn là hình thành khả năng xử lý bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng khi tình huống bất ngờ xảy ra.

Lan tỏa ý thức, phòng ngừa từ sử dụng điện

Phòng ngừa cháy, nổ không chỉ bắt đầu từ nơi làm việc mà còn cần được hình thành trong mỗi gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở. Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực điện, CTĐL Thanh Hóa xác định tuyên truyền sử dụng điện an toàn là một cách thiết thực để góp phần hạn chế nguy cơ ngay từ đời sống hằng ngày.

Từ thực tế vận hành và tiếp xúc với khách hàng, CTĐL Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền để kiến thức an toàn điện trở thành những thói quen cụ thể. Hai tài liệu “Sổ tay phòng cháy chữa cháy điện gia đình” và “Sổ tay phòng cháy chữa cháy điện cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở” được định hướng lan tỏa trên các kênh truyền thông số, giúp khách hàng nhận diện những nguy cơ thường gặp và chủ động phòng tránh.

CTĐL Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn và chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Công ty khuyến cáo khách hàng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sử dụng thiết bị đúng kỹ thuật, không để thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy, không sử dụng quá tải và luôn giữ lối thoát nạn thông thoáng. Khi xảy ra cháy, cần nhanh chóng cảnh báo, thoát nạn và gọi 114; chỉ ngắt điện khi có thể thực hiện an toàn, không dùng nước khi chưa bảo đảm nguồn điện đã được cô lập và luôn ưu tiên bảo vệ tính mạng.

Hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC&CNCH 04/10 và Tháng an toàn phòng, chống cháy, nổ năm 2026, CTĐL Thanh Hóa tiếp tục duy trì công tác phòng ngừa như một phần trong hoạt động thường xuyên. Từ một nơi làm việc được sắp xếp khoa học, một thiết bị được kiểm tra kịp thời đến một kỹ năng được rèn luyện thành thạo, mỗi hành động chủ động đều góp phần bảo vệ con người, tài sản và giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định.

Hùng Mạnh - Ngọc Huyền