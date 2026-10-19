Nữ thạc sĩ tình nguyện nhập ngũ

Vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý văn hóa, Lê Thị Thảo, sinh năm 2002, ở thôn Thành Sơn, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, đã lựa chọn một hướng đi đặc biệt cho tuổi trẻ của mình: viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027. Đằng sau quyết định ấy là ước mơ được ấp ủ từ thuở nhỏ, khát vọng được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ và mong muốn đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc.

Ước mơ được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ

Gặp Thảo vào một ngày đầu tháng 10/2026, sau khi em vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý văn hóa. Trong câu chuyện thân tình, quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ của cô gái trẻ dần được hé mở.

Là con út trong gia đình có bố mẹ làm nghề ngư nghiệp và buôn bán tự do, Thảo lớn lên trong cuộc sống lao động bình dị của vùng quê ven biển. Gia đình em không có truyền thống quân ngũ, cũng không có người thân từng phục vụ trong quân đội. Thế nhưng, ngay từ nhỏ, Thảo đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ công an, bộ đội.

Lê Thị Thảo khi tham gia tập luyện đội hình Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (năm 2025).

Theo thời gian, khi bước chân vào giảng đường đại học, ước mơ ấy tiếp tục được Thảo gìn giữ. Đặc biệt, khi được tham gia đội hình A80 trong thời gian là học viên đã để lại trong em những trải nghiệm đáng nhớ, tiếp thêm động lực và thôi thúc mong muốn được trực tiếp trải nghiệm, rèn luyện trong môi trường quân đội.

Chọn thử thách để trưởng thành

Sau quá trình học tập, Thảo đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý văn hóa và đang chờ nhận bằng. Với nền tảng kiến thức đã tích lũy, cô gái trẻ có thể tiếp tục theo đuổi công việc gắn với chuyên môn, từng bước xây dựng sự nghiệp theo hướng đi quen thuộc của nhiều người trẻ sau khi tốt nghiệp.

Nhưng Thảo đã chọn một con đường khác. Em chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027, mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục, được sống trong môi trường có tính tổ chức, kỷ luật, trải qua thử thách để rèn luyện bản lĩnh và hoàn thiện bản thân.

Quyết định ấy càng đáng chú ý khi Thảo là nữ công dân, lại vừa hoàn thành một chặng đường học tập dài với tấm bằng thạc sĩ đang chờ đón. Tuy nhiên, với em, học tập và cống hiến không phải là hai lựa chọn đối lập. Những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy trong quá trình học tập sẽ là hành trang cho tương lai; còn môi trường quân ngũ là cơ hội để em tiếp tục học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành theo một cách khác.

Điều đáng quý ở Thảo không nằm ở việc em đã học đến bậc thạc sĩ, mà ở chỗ, khi có thể cân nhắc nhiều hướng đi cho bản thân, em vẫn dành một vị trí đặc biệt cho ước mơ được phục vụ trong quân đội.

Khi tuổi trẻ muốn được cống hiến

Câu chuyện của Lê Thị Thảo là một lát cắt đẹp về khát vọng cống hiến của người trẻ hôm nay. Phía trước em còn những bước tuyển chọn, khám sức khỏe và các điều kiện theo quy định trước khi có thể chính thức thực hiện nguyện vọng. Nhưng việc chủ động bày tỏ mong muốn được nhập ngũ đã cho thấy tinh thần trách nhiệm và khát khao được thử sức của một nữ công dân trẻ.

Thạc sĩ Lê Thị Thảo trong trang phục màu xanh áo lính, háo hức chờ ngày khám tuyển, mong sớm được khoác lên mình màu áo quân nhân.

Trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, những lá đơn tình nguyện như của Lê Thị Thảo góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đằng sau mỗi lá đơn là một lựa chọn đáng trân trọng, khi người trẻ sẵn sàng gác lại những dự định riêng để mong muốn được rèn luyện, trưởng thành và đóng góp cho đất nước.

Với Thảo, tấm bằng thạc sĩ đánh dấu một chặng đường học tập, còn lá đơn tình nguyện mở ra một hành trình mới. Phía trước vẫn còn những bước xét tuyển và kết quả chưa thể biết trước, nhưng việc chủ động bày tỏ nguyện vọng nhập ngũ đã cho thấy quyết tâm của cô gái trẻ trong việc theo đuổi lựa chọn của mình.

Tuổi trẻ có nhiều cách để cống hiến. Với Lê Thị Thảo, đó là mong muốn được khoác lên mình màu áo lính, được sống trong môi trường quân ngũ và góp sức bảo vệ quê hương, đất nước. Lá đơn tình nguyện của cô vì thế không chỉ là lời bày tỏ nguyện vọng cá nhân, mà còn gửi gắm một thông điệp giản dị: khi đã xác định trách nhiệm với Tổ quốc, người trẻ sẵn sàng biến tình yêu nước thành hành động cụ thể.

Tuyết Mai