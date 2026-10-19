Giữ gìn nếp nhà, xây dựng gia đình văn hóa

Trong cuộc sống hiện đại, khi nhiều giá trị và nếp sinh hoạt đang dần đổi thay, việc giữ gìn nếp nhà, xây dựng gia đình văn hóa luôn được các gia đình coi trọng. Bởi, từ những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày đã góp phần gắn kết các thành viên, tạo nên sự ấm áp trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng văn minh, tiến bộ.

Không khí ấm áp luôn được duy trì trong gia đình ông Bùi Tiến Lực, thôn Phang Thôn (xã Định Hòa).

Nhắc đến gia đình ông Bùi Tiến Lực, thôn Phang Thôn (xã Định Hòa), người dân trong thôn đều dành nhiều lời khen ngợi về việc nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi, trưởng thành và có cuộc sống khá giả. Về bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc, ông Lực chia sẻ: “Để làm gương cho con, vợ chồng tôi luôn học hỏi, tích cực lao động sản xuất để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con học tập. Thấu hiểu những khó khăn của bố mẹ, các con đều chăm chỉ học tập, rèn luyện bản thân, đến nay có cuộc sống ổn định, các cháu chăm ngoan, học giỏi. Đó là niềm vui, tự hào của gia đình tôi”.

Hiện nay, vợ chồng ông ở cùng với gia đình con trai thứ 3. Do công việc của con trai ở thôn bận rộn nên vợ chồng ông luôn động viên, quán xuyến việc nhà để con hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bà con đã tin tưởng gửi gắm. Theo ông Lực, trong gia đình, mỗi thành viên đều có công việc phải đảm nhận, vì vậy mỗi người phải luôn thấu hiểu, đồng hành, chia sẻ. Gìn giữ nếp nhà là phải biết kế thừa, chọn lọc và phát huy giá trị truyền thống mà ông cha để lại.

Mặc dù bận rộn với công việc sản xuất mạ khay nhưng gia đình ông vẫn duy trì thói quen sum vầy cùng nhau trong bữa cơm gia đình để kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, tăng sự kết nối trong mỗi thành viên. Không chỉ giữ gia đình ấm êm, hạnh phúc, vợ chồng ông còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa – văn nghệ, câu lạc bộ liên thế hệ của thôn, bởi theo ông Lực, việc tham gia các hoạt động cộng đồng là cách để giữ bản thân luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, từ đó lan tỏa tinh thần tích cực, xây dựng gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Gia đình ông Lực là một trong rất nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở xã Định Hòa. Bà Ngô Thị Hạnh, Trưởng Phòng Văn hóa – xã hội, UBND xã Định Hòa, cho biết: “Để tạo sức lan tỏa trong xây dựng gia đình văn hóa, ngay từ đầu năm, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và quan trọng là việc bình xét gia đình văn hóa được thực hiện nghiêm túc từ rà soát, đến bình bầu, đảm bảo công khai, minh bạch. Qua đó, kịp thời biểu dương những gia đình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân”.

Tiêu chí xây dựng “gia đình văn hóa” là một trong những nội dung trọng tâm của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã được xã Định Hòa triển khai sâu rộng ở 9/9 thôn. Trong quá trình thực hiện, xã luôn chú trọng lồng ghép việc xây dựng gia đình văn hóa vào các nội dung do các tổ chức, đoàn thể phát động, như: “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Gia đình hiếu học”... Thông qua các phong trào, thành viên trong mỗi gia đình luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt hương ước, quy ước của khu dân cư, tích cực tham gia các hoạt động chung của thôn. Nổi bật là xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn; tham gia hoạt động ở 25 đội văn nghệ; đội tế lễ được gìn giữ, để phục vụ trong những dịp lễ hội Phủ Nhì, lễ hội làng Cẩm Trướng... Bên cạnh đó, các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, dân vũ... được người dân tích cực tham gia. Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở xã Định Hòa ngày càng lan tỏa sâu rộng. Đến nay, toàn xã có 87% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đây là những “hạt nhân” quan trọng để mọi người cùng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo động lực cho sự phát triển của quê hương.

Bài và ảnh: Thu Thủy