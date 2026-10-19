Xi măng Long Sơn được vinh danh vì những đóng góp trong công tác an sinh xã hội

Công ty Xi măng Long Sơn vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vinh danh vì đã có nhiều đóng góp nổi bật cho công tác an sinh xã hội từ năm 2024 đến 2026.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao biểu trưng vinh danh Công ty Xi măng Long Sơn.

Ngày 17/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026, với chủ đề “Đại đoàn kết – Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp thiết thực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác chăm lo người nghèo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Tại chương trình, Công ty Xi măng Long Sơn cùng với nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, được biểu dương vì có những đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực như hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các nhóm yếu thế; thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ cộng đồng và các chương trình an sinh xã hội.

Công ty Xi măng Long Sơn cùng với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được biểu dương vì có những đóng góp nổi bật cho công tác an sinh xã hội.

Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chung tay cùng các cấp, các ngành, bằng tình cảm và trách nhiệm, Công ty Xi măng Long Sơn đã ưu tiên nguồn lực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Nổi bật trong số đó là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bước sang giai đoạn phát triển mới, Công ty Xi măng Long Sơn tiếp tục duy trì thực hiện các chương trình an sinh xã hội thiết thực, góp phần cùng chính quyền các cấp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Nguyễn Lương