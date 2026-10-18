Khai trương Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa

Sáng 18/10, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức lễ khai trương Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa tại phường Quảng Phú. Đây là trung tâm thương mại thứ 9 của AEON MALL tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới của doanh nghiệp; đồng thời góp phần phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại, đa dạng hóa dịch vụ thương mại, giải trí và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ khai trương.

Dự lễ khai trương có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại diện chủ đầu tư, nhà thầu, các tổ chức xúc tiến Nhật Bản dự lễ khai trương.

Về phía các tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam có ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện Văn phòng Jetro tại Hà Nội; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Về phía Tập đoàn AEON có ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL; ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam.

Điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí đa dạng

Được xây dựng trên diện tích đất khoảng 105.000m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 120.000m2, diện tích cho thuê khoảng 52.000m2, Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ các hạng mục phục vụ mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí và sinh hoạt cộng đồng.

Người dân tham quan, trải nghiệm tại Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa trong ngày khai trương.

Được khởi công tháng 12/2024, đây là công trình thương mại, dịch vụ có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh; đồng thời là trung tâm thương mại có diện tích xây dựng lớn nhất của hệ thống AEON MALL tại Việt Nam.

Việc hoàn thành, đưa trung tâm thương mại vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống bán lẻ hiện đại tại Thanh Hóa, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của thị trường địa phương đối với các nhà đầu tư quốc tế.

AEON MALL Thanh Hóa quy tụ Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON cùng hơn 130 cửa hàng chuyên dụng, thuộc các lĩnh vực thời trang, thể thao, gia dụng, nội thất, ẩm thực và giải trí. Đáng chú ý, khoảng 60% gian hàng lần đầu tiên có mặt tại Thanh Hóa, mang đến những lựa chọn mua sắm và trải nghiệm mới cho người tiêu dùng. Bên cạnh các thương hiệu thời trang, thể thao quốc tế như Uniqlo, Lacoste, Adidas, Puma, trung tâm còn có hơn 40 thương hiệu ẩm thực, các khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim CGV và 5 sân pickleball trong nhà. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên hệ thống AEON MALL bố trí sân pickleball trong không gian trung tâm thương mại. Với định hướng xây dựng “Không gian kết nối gia đình và cộng đồng”, công trình còn dành diện tích phát triển các tiện ích phục vụ sinh hoạt chung.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, AEON MALL Thanh Hóa hiện có quy mô nhân sự khoảng 3.500 người, góp phần tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ tại địa phương.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL nhấn mạnh: Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, AEON MALL luôn kiên định với triết lý “Khách hàng là trên hết”, đồng thời không ngừng phát triển các trung tâm thương mại gắn với đặc trưng của từng địa phương.

Ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL phát biểu tại lễ khai trương.

Với ý tưởng xây dựng AEON MALL Thanh Hóa trở thành điểm đến dành cho gia đình và cộng đồng, doanh nghiệp mong muốn tạo nên không gian gắn bó với địa phương, nơi người dân có thể gặp gỡ, vui chơi, mua sắm và hình thành những kết nối mới.

Theo ông Ohno Keiji, bên cạnh cung cấp các dịch vụ mua sắm, giải trí đa dạng, AEON MALL sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác địa phương trong lĩnh vực giáo dục, thể thao, du lịch và y tế; đồng thời trân trọng, phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng, cùng cộng đồng tạo ra các giá trị mới, góp phần quảng bá hình ảnh và sức hấp dẫn của Thanh Hóa.

Định hướng này được cụ thể hóa thông qua kế hoạch hợp tác với câu lạc bộ, các cơ sở đào tạo, bệnh viện và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Hoạt động dự kiến tập trung vào giao lưu thể thao, định hướng nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, quảng bá du lịch và các chương trình vì cộng đồng.

Đưa AEON MALL thành “cầu nối” thu hút nhà đầu tư Nhật Bản

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chúc mừng Tập đoàn AEON và Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã hoàn thành, đưa Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa vào hoạt động theo tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại lễ khai trương.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sự kiện hôm nay là minh chứng sinh động cho quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tại Thanh Hóa, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, với 21 dự án, tổng vốn đăng ký gần 5,85 tỷ USD. Nếu các công trình biểu tượng của Marubeni, Idemitsu Kosan tại Khu kinh tế Nghi Sơn đã đặt nền móng cho công nghiệp, thì AEON MALL đã đưa quan hệ hợp tác Thanh Hóa - Nhật Bản đi vào đời sống hằng ngày của người dân.

Trung tâm sẽ là điểm đến mới của đô thị xứ Thanh, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của tỉnh; đồng thời lan tỏa mô hình thương mại - dịch vụ hiện đại cùng tinh thần phục vụ tận tâm, chu đáo - nét đẹp của văn hóa kinh doanh Nhật Bản, tạo động lực để ngành bán lẻ Thanh Hóa đổi mới, nâng tầm. Thanh Hóa trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản, nhà đầu tư, các cấp, các ngành và Nhân dân đã chung sức vì thành công hôm nay.

Các đại biểu tham quan trung tâm.

Trung tâm sẽ là điểm đến mới của đô thị xứ Thanh, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng "hai con số" của tỉnh; đồng thời lan tỏa mô hình thương mại - dịch vụ hiện đại cùng tinh thần phục vụ tận tâm, chu đáo - nét đẹp của văn hóa kinh doanh Nhật Bản, tạo động lực để ngành bán lẻ Thanh Hóa đổi mới, nâng tầm Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

Thanh Hóa hội tụ nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ. Tỉnh hiện đứng thứ 9 cả nước về thu hút FDI với 207 dự án, tổng vốn đăng ký gần 16,2 tỷ USD; tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 đạt 8,54%. Với hệ thống giao thông đồng bộ, Khu kinh tế Nghi Sơn cùng 21 khu công nghiệp, 99 cụm công nghiệp, Thanh Hóa có không gian phát triển rộng mở.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa còn có nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng. Người xứ Thanh cần cù, hiếu học, kỷ luật - là những phẩm chất tương đồng với tinh thần làm việc của người Nhật Bản.

Với nguồn hàng phong phú, ổn định từ các làng nghề và 699 sản phẩm OCOP, Thanh Hóa sẵn sàng là nguồn cung tin cậy cho hệ thống phân phối hiện đại của Nhật Bản. “Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác Nhật Bản biến tiềm năng thành giá trị, biến hợp tác thành thịnh vượng chung”, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết.

Thanh Hóa mong muốn cùng các đối tác Nhật Bản biến tiềm năng thành giá trị, biến hợp tác thành thịnh vượng chung. Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

Đồng chí đề nghị Tập đoàn AEON vận hành an toàn, hiệu quả; bảo đảm tuyệt đối phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương; chăm lo đời sống người lao động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đưa nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP của tỉnh vào hệ thống AEON MALL; làm “cầu nối” thu hút thêm nhà đầu tư Nhật Bản đến với Thanh Hóa.

Tỉnh cam kết đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an ninh trật tự, tạo thuận lợi để trung tâm hoạt động ổn định, lâu dài. Tỉnh Thanh Hóa tin tưởng, AEON MALL Thanh Hóa sẽ là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Thanh Hóa và Nhật Bản, vun đắp tình hữu nghị Việt - Nhật trong thời gian tới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Sau nghi thức khai trương, các đại biểu tham quan không gian trung tâm thương mại, tìm hiểu hệ thống gian hàng, các khu dịch vụ, tiện ích và những điểm nhấn trong thiết kế, vận hành công trình.

Các đại biểu tham quan không gian Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu tham quan gian hàng ẩm thực Nhật Bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa tại trung tâm.

Trước đó, ngày 15/10, Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa mở cửa đón những khách hàng đầu tiên. Sau 3 ngày mở cửa, AEON MALL Thanh Hóa đã đón khoảng hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm, cho thấy sức hút của trung tâm thương mại mới đối với người dân địa phương và khu vực lân cận.

Minh Hằng - Phong Sắc