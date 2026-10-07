CellphoneS nhận đặt trước iPhone Duo từ 19 giờ ngày 16/10 với ưu đãi lên đến 5 triệu

CellphoneS chính thức nhận đặt trước iPhone Duo sớm từ 19:00 ngày 16/10 mang đến cơ hội sở hữu mẫu iPhone mới trong đợt mở bán đầu tiên. Người mua đặt trước có thể nhận ưu đãi với tổng giá trị lên đến 5 triệu đồng. Đây là thời điểm đáng chú ý với những người muốn trải nghiệm thiết kế màn hình gập của Apple.

Lịch đặt trước iPhone Duo tại CellphoneS từ 19 giờ ngày 16/10

CellphoneS bắt đầu nhận đặt trước iPhone Duo từ 19 giờ ngày 16/10/2026, sau hơn một tháng kể từ thời điểm Apple giới thiệu sản phẩm. Máy dự kiến chính thức đến tay người mua từ ngày 23/10/2026, theo lịch mở bán tại Việt Nam.

Mở đặt trước tại CellphoneS từ 19:00 ngày 16/10.

Khi mua tại CellphoneS, khách hàng có thể nhận tổng ưu đãi lên đến 5 triệu đồng thông qua nhiều chương trình dành cho đợt mở bán. Các chính sách gồm trợ giá thu cũ đến 5 triệu hoặc ưu đãi thanh toán đến 2 triệu, giúp giảm chi phí khi lên đời iPhone mới. Ngoài ra, CellphoneS còn hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn linh hoạt và mua kèm phụ kiện giảm 50%.

Bạn có thể theo dõi thông tin sản phẩm và đăng ký đặt trước sản phẩm trên hệ thống CellphoneS trước thời điểm mở đặt. Việc xác định trước phiên bản dung lượng và màu sắc cũng giúp quá trình lựa chọn máy thuận tiện hơn khi chương trình đặt trước chính thức bắt đầu.

Giá iPhone Duo các phiên bản tại CellphoneS

CellphoneS phân phối iPhone Duo với 4 phiên bản dung lượng từ 256GB đến 2TB. Trong đó, bản 256GB sở hữu mức giá khởi điểm dễ tiếp cận nhất, còn bản cao cấp nhất 2TB dành cho người dùng cần lưu trữ lớn có giá niêm yết cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết iPhone Duo 256GB 64.990.000 đồng iPhone Duo 512GB 71.490.000 đồng iPhone Duo 1TB 84.490.000 đồng iPhone Duo 2TB 103.990.000 đồng

Cập nhật bảng giá các phiên bản iPhone Duo.

iPhone Duo có gì đáng chú ý trong tầm giá cao cấp?

Điểm nổi bật khi sử dụng iPhone Duo là không gian hiển thị rộng 7,6 inch khi mở máy cho cảm giác gần như một thiết bị mini tablet. Màn hình ngoài 5,4 inch Super Retina XDR phù hợp để kiểm tra thông báo, trả lời tin nhắn hoặc thực hiện các thao tác nhanh mà không cần mở máy.

Trong công việc hằng ngày, màn hình lớn kết hợp chip A20 Pro 2nm giúp thiết bị xử lý tốt các tác vụ cần hiệu năng cao khi chạy nhiều ứng dụng. Tính năng Split View tận dụng diện tích 7,6 inch để hiển thị hai ứng dụng cùng lúc, chẳng hạn vừa xem tài liệu vừa ghi chú mà không phải chuyển qua lại liên tục.

Camera Fusion 48MP với Telephoto 2x chất lượng quang học đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh thường ngày, từ chân dung đến các chủ thể ở khoảng cách xa hơn. Khi đặt máy ở trạng thái gập, người dùng có thể tận dụng Duo Preview để xem trước khung hình trên màn hình ngoài, thuận tiện hơn khi chụp ảnh hoặc quay video.

iPhone Duo 256GB phù hợp với ai?

iPhone Duo phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm iPhone màn hình gập nhưng vẫn ưu tiên hệ sinh thái Apple và những tính năng cao cấp. Đặc biệt, thiết bị phù hợp với người thường xuyên xem tài liệu, chỉnh sửa nội dung, giải trí hoặc cần không gian hiển thị rộng khi di chuyển.

Người dùng trải nghiệm iPhone màn hình gập cao cấp.

Trong đó, iPhone Duo 256GB phù hợp với người chủ yếu sử dụng máy cho công việc, chụp ảnh và giải trí nhưng không lưu trữ quá nhiều video dung lượng lớn. Người thường xuyên quay video 4K, tải game hoặc lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên máy nên cân nhắc phiên bản từ 512GB để có không gian sử dụng thoải mái hơn.

CellphoneS nhận đặt trước iPhone Duo từ 19:00 ngày 16/10 với tổng ưu đãi lên đến 5 triệu đồng phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm thiết bị gập đầu tiên. Đăng ký đặt trước ngay tại CellphoneS để chọn phiên bản phù hợp và tận dụng các ưu đãi trong thời gian mở bán.

Nguồn: CellphoneS