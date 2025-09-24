NSRP phát triển bền vững gắn với tiết kiệm năng lượng và ESG

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) vẫn duy trì vận hành an toàn, hiệu quả, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong nước. Không chỉ là “đầu tàu” công nghiệp của tỉnh, NSRP đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững: Tối ưu hóa chi phí, gắn sản xuất với chiến dịch tiết kiệm năng lượng, đồng thời thực hành ESG (môi trường, xã hội, quản trị - bộ ba tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động bền vững và trách nhiệm của một doanh nghiệp) nhằm cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Cán bộ, công nhân NSRP tham gia chiến dịch làm sạch biển trong sáng kiến “Nghi Sơn xanh”.

Vận hành ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách

Sau bão dưỡng tổng thể cuối năm 2023, NSRP liên tục vận hành vượt công suất thiết kế. Từ đầu năm đến nay, nhà máy duy trì công suất trung bình trên 117%. Sản lượng sản phẩm nhà máy cung ứng ra thị trường dự kiến đạt gần 10 triệu tấn trong năm nay, vượt từ 2 - 40% so với giai đoạn 2021-2024. Danh mục sản phẩm đa dạng từ xăng Ron 92, Ron 95, dầu Diesel, nhiên liệu bay Jet A1, dầu FO, đến các sản phẩm hóa dầu như Polypropylene, Benzen, Para-xylene, lưu huỳnh...

Theo ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc NSRP, “thành quả trên đến từ việc doanh nghiệp luôn đặt ưu tiên hàng đầu vào vận hành an toàn, ổn định. Dù chịu nhiều sức ép từ thị trường quốc tế, chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho thị trường trong nước, đồng thời đóng góp tích cực cho ngân sách. Chúng tôi đã tập trung tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả quản trị để thích ứng linh hoạt với những biến động khó lường”.

Theo số liệu công bố từ Hải quan khu vực X, 8 tháng năm 2025 NSRP đã nộp ngân sách Nhà nước 10.132 tỷ đồng, chiếm tới 79,2% tổng thu ngân sách hải quan trên địa bàn khu vực Thanh Hóa. Khoản thu chủ yếu đến từ thuế giá trị gia tăng đối với dầu thô nhập khẩu. Mặc dù số thu có giảm so với cùng kỳ do giá dầu thô bình quân giảm khoảng 10 USD/thùng, nhưng NSRP vẫn giữ vị thế là nguồn đóng góp chủ lực cho ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Theo ước tính của NSRP, dù chịu tác động của giá dầu giảm, doanh thu năm 2025 của công ty vẫn ước đạt hơn 181.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 23.000 tỷ.

Tiết kiệm năng lượng và ESG: hướng đi tất yếu trong chiến lược phát triển

Bên cạnh sản xuất hiệu quả, NSRP coi tiết kiệm năng lượng và theo đuổi mục tiêu vận hành theo tiêu chuẩn ESG. Những năm gần đây, nhà máy đã đầu tư mạnh mẽ vào cải tiến công nghệ, tối ưu hóa quy trình để giảm tiêu hao nhiên liệu trong vận hành, đồng thời ứng dụng hệ thống quản trị năng lượng tiên tiến, điển hình như hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất năm 2023 trước thời hạn, cải thiện Chỉ số cường độ năng lượng (EII) 10% kể từ năm 2021. Những kết quả này là minh chứng cho năng lực vận hành hiệu quả, an toàn và là tiền đề để NSRP chuyển hóa thành công sang mô hình phát triển bền vững.

Đặc biệt mới đây, NSRP chính thức phát động Chiến dịch tiết kiệm năng lượng và ESG với sự tham gia của hơn 1.300 cán bộ nhân viên, thể hiện sự đồng lòng và cam kết mạnh mẽ từ mọi cấp độ trong công ty. Ông Phạm Văn Chất, Phó Tổng Giám đốc NSRP cho biết: “NSRP xác định ESG không còn là lựa chọn, mà là một yêu cầu chiến lược trong tiến trình chuyển đổi năng lượng quốc gia. Thông qua chiến dịch này, NSRP đặt mục tiêu trở thành hình mẫu quốc gia về quản lý năng lượng có trách nhiệm và đổi mới môi trường”.

Chiến dịch tập trung vào các hành động cụ thể, thiết thực như tối ưu hóa vận hành thiết bị, giảm thiểu chất thải, cải tiến quy trình và lan tỏa văn hóa ESG trong từng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mỗi cán bộ nhân viên đều được khuyến khích đề xuất sáng kiến, chia sẻ giải pháp và chủ động tham gia vào các hoạt động nhằm tạo ra giá trị thực chất. Không chỉ là sự chuyển đổi nội bộ, chiến dịch còn gắn kết chặt chẽ với lộ trình ESG quốc gia, bao gồm cam kết đạt Net Zero vào năm 2050 và khung ESG Việt Nam (VietESG) sắp ra mắt.

Để duy trì động lực trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch, NSRP sẽ triển khai cơ chế theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện và liên tục ghi nhận những đóng góp nổi bật. Những cá nhân có sáng kiến đột phá hoặc dẫn dắt các hoạt động tạo ra ảnh hưởng tích cực sẽ được vinh danh thông qua hệ thống truyền thông và các hình thức khen thưởng thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời khẳng định rằng mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên thay đổi lớn. Các chỉ số đánh giá trọng yếu của chiến dịch bao gồm việc hiện thực hóa lộ trình ESG của NSRP, tiến độ quản lý phát thải carbon, và mức độ tham gia của đội ngũ nhân viên vào các hoạt động xã hội gắn với ESG .

NSRP cho biết doanh nghiệp sẽ tối ưu vận hành và tiết kiệm chi phí bằng các giải pháp tiết kiệm năng lượng; đồng thời nâng cao uy tín thương hiệu, củng cố niềm tin đối tác, giảm rủi ro pháp lý - vận hành và xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn để thu hút nhân tài. Những nỗ lực này không chỉ tăng sức cạnh tranh cho NSRP, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn cùng thực hành tiết kiệm năng lượng, hướng tới sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Trên tầm dài hạn, NSRP đưa ESG là nền tảng chiến lược. Về môi trường, NSRP sẽ kiểm soát chặt khí thải, nước thải, tăng tái chế phụ phẩm, tiến tới “lọc dầu xanh”. Về xã hội, doanh nghiệp bảo đảm việc làm cho hàng nghìn lao động và triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng như bảo vệ môi trường biển, nâng cao an toàn cho cư dân Nghi Sơn. Về quản trị, NSRP theo đuổi minh bạch, tuân thủ chuẩn mực quốc tế, tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo đảm lợi ích cổ đông, đối tác.

Ông Phạm Văn Chất nhấn mạnh: “Chúng tôi coi ESG là hướng đi tất yếu. Đặt trách nhiệm môi trường - xã hội song hành với hiệu quả kinh tế sẽ giúp NSRP hội nhập sâu hơn, trở thành đối tác tin cậy của các thị trường quốc tế. Đây không chỉ là lợi thế cạnh tranh, mà còn là cam kết phát triển bền vững”.

Được biết, NSRP cũng là 1 trong 2 đơn vị khởi xướng sáng kiến “Nghi Sơn xanh” cùng với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, với sự đồng hành của hơn 30 doanh nghiệp. Từ sự vào cuộc đồng bộ của các doanh nghiệp lớn đến chính quyền và cộng đồng địa phương, mô hình hợp tác ba bên đang mở ra kỳ vọng về một hệ sinh thái công nghiệp xanh - nơi tăng trưởng kinh tế đi đôi với gìn giữ môi trường và sinh kế cộng đồng. Trong giai đoạn tới, sáng kiến “Nghi Sơn xanh” sẽ triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực như: Xử lý rác thải sinh hoạt, phân loại rác tại nguồn, trồng rừng ven biển, nâng cao nhận thức cộng đồng và đặc biệt là phối hợp xây dựng hệ thống giám sát môi trường tại khu công nghiệp. Mục tiêu lâu dài hướng tới của sáng kiến không chỉ là bảo vệ môi trường sinh thái, mà còn góp phần xây dựng “văn hóa DN xanh” - nơi các nhà máy không chỉ tập trung sản xuất mà còn chủ động đổi mới công nghệ, giảm phát thải và minh bạch trong báo cáo môi trường theo tiêu chuẩn ESG.

Bài và ảnh: Minh Hằng