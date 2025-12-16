Nơi gắn kết tình làng, nghĩa xóm

Thiết chế văn hóa giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng, là sợi dây gắn kết cư dân và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại xã Hồ Vương, các thiết chế văn hóa đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Nhà văn hóa thôn 5, xã Hồ Vương được xây dựng chủ yếu bằng nguồn kinh phí do Nhân dân đóng góp.

Từ lâu, nhà văn hóa thôn 5 xã Hồ Vương đã trở thành “điểm hẹn” quen thuộc của nhiều người dân trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Sáng hay chiều, người dân đều tập trung về đây, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp không gian, tạo nên một bầu không khí sinh hoạt ấm áp và gắn kết. Ông Trần Văn Thế, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 5, cho biết: “Thôn 5 có 352 hộ với 1.530 nhân khẩu, trong đó đồng bào công giáo chiếm 93%. Trước kia, việc hội họp và tổ chức sinh hoạt cộng đồng gặp nhiều khó khăn, chủ yếu phải mượn các hộ dân có không gian rộng để tổ chức. Để có nơi hội họp cũng như tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục - thể thao, năm 2006 thôn đã xây dựng nhà văn hóa bằng nguồn xã hội hóa là chủ yếu với tổng kinh phí 350 triệu đồng. Đồng thời, thôn cũng tiếp tục đầu tư mua sắm thêm bàn ghế, hệ thống âm thanh, loa đài... nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân”.

Từ khi có nhà văn hóa thôn, người dân đi họp đầy đủ hơn, đồng thời các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cũng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Năm 2023, từ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện Nga Sơn (cũ) và đóng góp từ Nhân dân trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, nhà văn hóa thôn 5 đã được chỉnh trang với các hạng mục như xây dựng tường rào, lát nền gạch đỏ ngoài sân, quét sơn nhà văn hóa... với tổng kinh phí 550 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thái, người dân trong thôn chia sẻ: “Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, sạch đẹp và trang bị đầy đủ các thiết chế văn hóa, người dân rất phấn khởi khi đến đây đọc sách và tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Người lớn thì tham gia các câu lạc bộ liên thế hệ, bóng chuyền nam, dưỡng sinh, trong khi các cháu nhỏ đến nô đùa, chơi đu quay, bập bênh... Sáng hay chiều, tại nhà văn hóa thôn lúc nào cũng rộn rã tiếng nói, cười của người dân, vui vẻ lắm. Qua các hoạt động này không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, gắn kết mọi người trong thôn hơn”.

Xã Hồ Vương được hình thành từ việc sáp nhập các xã: Nga Hải, Nga Thành, Nga Giáp và Nga Liên. Sau sáp nhập, 100% thôn trên địa bàn xã đều có nhà văn hóa và khu thể thao. Xác định văn hóa là nền tảng của sự phát triển, vì vậy xã luôn chú trọng đến việc phát huy các giá trị thiết chế văn hóa cơ sở gắn với nâng cao đời sống của người dân. Thời gian qua, xã đã duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa thôn từ các xã trước sáp nhập. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” để huy động sức dân trong việc đóng góp công sức, kinh phí để cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa.

Đến nay, 28/28 nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng khang trang, trang bị đầy đủ bàn ghế, hệ thống âm thanh và các dụng cụ tập luyện thể dục - thể thao, như: lưới bóng chuyền, cầu lông, xà đơn, xà kép, đu quay, bập bênh... nhằm thu hút được người dân đến sinh hoạt và tập luyện. Bên cạnh đó, các công trình phụ trợ cũng được đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân.

Ông Tống Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Vương, cho biết: "Phát huy giá trị các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với nâng cao đời sống của người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà xã luôn chú trọng. Xã Hồ Vương sẽ cân đối nguồn ngân sách để đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết chế thôn trên địa bàn; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, XDNTM. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh xã hội hóa văn hóa, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa cũng như tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe và tạo sân chơi lành mạnh cho người dân".

Việc quan tâm đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao đã góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Hồ Vương ngày càng đi vào chiều sâu. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân tham gia mà còn gắn kết tình làng, nghĩa xóm, khơi dậy tinh thần đoàn kết, cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu