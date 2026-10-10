Nikkei: Dữ liệu cá nhân của 320 triệu người bị đánh cắp

Các cuộc tấn công mạng trên thế giới gia tăng mạnh, với số vụ tấn công trung bình hằng tuần nhằm vào mỗi tổ chức tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc tin tặc khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm lỗ hổng bảo mật, đánh cắp dữ liệu và tống tiền đang khiến các hoạt động tội phạm mạng ngày càng tinh vi, trong khi những căng thẳng địa chính trị cũng có dấu hiệu lan rộng sang không gian mạng.

Theo báo Nikkei của Nhật Bản ngày 9/10, trong khoảng thời gian từ ngày 1/9 đến 6/10, dữ liệu cá nhân của khoảng 320 triệu người trên toàn cầu đã bị đánh cắp, căn cứ vào khảo sát các vụ việc ảnh hưởng đến từ 100.000 người trở lên. Trước đó, Trung tâm Nguồn lực về Trộm cắp danh tính (ITRC), tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, ước tính dữ liệu của 470 triệu người tại nước này bị rò rỉ trong nửa đầu năm nay. Dù khó so sánh trực tiếp các số liệu, mức độ thiệt hại do tin tặc gây ra đang có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Theo công ty an ninh mạng toàn cầu Check Point, số lần tấn công mạng trung bình mỗi tuần nhằm vào một tổ chức trên toàn thế giới đạt 2.803 lượt trong tháng 9, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu đánh cắp được giao dịch bí mật trên các chợ trực tuyến thuộc dark web, làm gia tăng nguy cơ thông tin cá nhân bị khai thác cho các mục đích bất hợp pháp.

Một nguyên nhân khiến thiệt hại do tấn công mạng gia tăng là rào cản gia nhập lĩnh vực tội phạm mạng ngày càng thấp. Trước đây, các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền thường nhằm mã hóa hệ thống và yêu cầu nạn nhân trả tiền để khôi phục hoạt động. Hiện nay, nhiều nhóm tin tặc chuyển sang đe dọa công khai dữ liệu khách hàng bị đánh cắp nếu nạn nhân không trả tiền.

AI cũng đang bị lợi dụng để phục vụ tội phạm mạng. Công nghệ này có thể phân tích nhanh dữ liệu từ các trang web, mã nguồn và tài liệu kỹ thuật để phát hiện lỗ hổng bảo mật. Nhờ đó, tin tặc có thể rút ngắn thời gian tìm kiếm điểm yếu của hệ thống và triển khai các cuộc tấn công.

Làn sóng tấn công mạng gia tăng cũng được nhìn nhận trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị giữa các quốc gia. Theo báo cáo an ninh mạng mới nhất của Microsoft công bố đầu tháng 10, trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, Mỹ là mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất, chiếm 25,5% tổng số mục tiêu được thống kê. Tiếp theo là Israel với 7,6%, Ukraine với 4,8%, Đài Loan (Trung Quốc) với 3,9% và Vương quốc Anh với 3,8%.

Những diễn biến trên cho thấy sự kết hợp giữa công nghệ AI, mô hình hoạt động chuyên nghiệp của các tổ chức tin tặc và cạnh tranh địa chính trị đang đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với an ninh mạng và việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên toàn cầu.

Bích Hồng