Niềm vui ngày đại lễ

Trong không khí cả nước tưng bừng, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều nay (31/8), người dân khắp mọi miền quê Thanh háo hức đi nhận phần quà ý nghĩa được Đảng và Nhà nước trao tặng. Tất cả mọi người dân Việt Nam dù ở đâu, làm gì đều được trân trọng, tặng quà như nhau là thông điệp ý nghĩa, giàu tính nhân văn mà Đảng và Nhà nước muốn hướng đến.

Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng Phạm Đức Toàn trân trọng gửi quà tới người dân.

Sau khi Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, mỗi người dân sẽ được nhận một phần quà là 100 nghìn đồng. Đây là lần đầu tiên, trong thời khắc lịch sử đặc biệt, tất cả mọi người dân được tặng quà từ Đảng, Nhà nước.

Tổ dân phố Nam Cao, phường Hạc Thành phát quà cho người dân.

Hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi cùng cả nước, chiều 31/8, trên khắp mọi miền xứ Thanh, từ đồng bằng, ven biển đến miền núi, đâu đâu cũng rộn vang tiếng cười. Không khí háo hức lan tỏa nhanh chóng khi người dân được nhận quà Tết Độc lập cùng nhau.

Tại phố Nam Cao, phường Hạc Thành, ngay từ đầu giờ chiều, mọi công tác chuẩn bị cho việc phát quà đã được hoàn tất. Ông Nguyễn Đình Mão, Bí thư chi bộ, Trưởng phố Nam Cao cho biết: “Phố Nam Cao có 360 hộ với gần 600 nhân khẩu. Để không người dân nào không được nhận quà, UBND phường đã phối hợp với Công an phường rà soát toàn bộ những người có tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để lập danh sách. Đối với những người không có tài khoản, phường phối hợp với các tổ dân phố tiến hành rà soát, lập danh sách để không bỏ sót đối tượng. Vì vậy, tất cả người dân trong phố đều được nhận quà ngay trong chiều ngày 31/8”.

Ngay trong chiều ngày 31/8, người dân phường Hạc Thành đã được nhận quà 2/9.

Phường Hạc Thành có hơn 197.140 người, là phường có dân số đông nhất tỉnh, cũng là một trong những phường có quy mô dân số lớn nhất cả nước. Để việc trao quà diễn ra an toàn, kịp thời, công khai, minh bạch, phường đã thành lập ban chỉ đạo, thành lập 3 cụm và phân công lãnh đạo phường phụ trách từng cụm để chỉ đạo việc thực hiện.

Dù đang là dịp nghỉ lễ, nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều nay, 57 tổ dân phố trên địa bàn phường Hạc Thành đồng loạt tổ chức tặng quà cho Nhân dân.

Người dân xã Hoằng Lộc ký nhận quà Tết Độc lập.

Trong không khí rộn ràng chào đón ngày Tết Độc lập, người dân các thôn ở xã Hoằng Lộc hào hứng rủ nhau đến nhà văn hóa thôn nhận món quà 100 nghìn đồng của Nhà nước trao tặng. Bà Nguyễn Thị Nhuần, năm nay đã gần 80 tuổi, sống đơn thân trong căn nhà nhỏ ở gần cuối thôn cũng hân hoan cùng mọi người đến nhà văn hóa từ rất sớm. Cầm tiền quà trên tay, bà Nhuần chia sẻ: “Tôi rất xúc động và cảm thấy ấm lòng khi được nhận quà từ Nhà nước. Món quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng ý nghĩa to lớn đối với người dân như tôi”.

Người dân xã Hoằng Hóa phấn khởi nhận quà của Nhà nước tặng.

Xã Hoằng Lộc có 34 thôn với số dân hơn 36.200 người. Để việc trao quà được diễn ra chu đáo, UBND xã Hoằng Lộc đã rà soát, lập danh sách từng hộ dân, đồng thời thành lập 10 tổ công tác để thực hiện việc chi trả quà Tết Độc lập tại 10 địa điểm.

Ông Chu Hữu Khuyến, Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc, chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần thực hiện công khai, minh bạch, để niềm vui đến được với mọi người dân. Dù là ngày nghỉ lễ, nhưng các tổ công tác đều có mặt đầy đủ để giúp người dân được nhận quà sớm nhất. Do địa bàn rộng, dân số đông, quá trình thực hiện gấp rút sẽ không tránh khỏi vướng mắc, do đó chúng tôi mong muốn người dân sẻ chia, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, giúp công tác chi trả được triển khai đúng, đủ, kịp thời và hạn chế tối đa sai sót".

Người dân xã miền núi Cẩm Vân đến nhận quà chiều 31/8.

Tại thôn Tường Yên, xã miền núi Cẩm Vân, ngay đầu giờ chiều đã có khá đông người dân đến nhận quà. Niềm vui, sự háo hức hiện rõ trên từng gương mặt, tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp trong ngày Tết Độc lập. Cầm trên tay phần quà vừa được nhận, bà Phạm Thị Bát (thôn Tường Yên), xúc động chia sẻ: “Những món quà nhỏ, chia đều cho toàn dân trong ngày lịch sử trọng đại chính là món quà tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân. Điều quý giá nhất ở đây chính là “cách cho”: Bình đẳng và không phân biệt. Bởi thế, tôi tin món quà này sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng để người dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh”.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xã Cẩm Vân đã huy động toàn bộ lực lượng để tổ chức trao quà đến tay người dân, làm cho Tết Độc lập năm nay thêm phần trọn vẹn và ấm áp hơn.

“Theo rà soát, toàn xã Cẩm Vân có 22.753 nhân khẩu (số dân đã có mã định danh cá nhân) được nhận quà. Để đảm bảo món quà đến tay người dân một cách nhanh chóng, xã đã huy động toàn bộ lực lượng làm việc xuyên suốt cả dịp nghỉ lễ. Với sự tận tình, trách nhiệm của các Ban chỉ đạo và các tổ tặng quà, việc trao quà cho người dân tại 21 thôn đã diễn ra nhanh chóng và đã được hoàn thành trong chiều nay”, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vân cho biết.

Đông đảo người dân xã Định Hòa vui nhận quà Tết Độc lập.

Chiều ngày cuối cùng của tháng 8, người dân xã Định Hòa đã tập trung tại các nhà văn hóa thôn để nhận quà tặng của Nhà nước nhân dịp đại lễ của dân tộc. Công tác chuẩn bị chi trả kinh phí quà cho người dân tại 22 nhà văn hóa thôn được các lực lượng chức năng chuẩn bị khá chu đáo. Đảng ủy, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể đã huy động lực lượng ra quân, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm công tác chi trả diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng đối tượng, đúng quy định. Không khí tại các điểm chi trả trang trọng, tràn đầy niềm vui, phấn khởi. Nhiều cụ cao niên xúc động khi lần đầu tiên trong đời được nhận quà 2/9.

Cụ ông Lê Văn Sạn, 92 tuổi, thôn Thung Thôn, xã Định Hoà được người thân đưa đến nhận quà, tâm sự: “Tôi rất vui mừng, phấn khởi khi đã ngoài 90 tuổi vẫn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là món quà tinh thần vô giá đối với chúng tôi".

Xã Hồ Vương cấp phát tiền cho người dân.

Chiều nay, các nhà văn hóa của xã Hồ Vương trở nên nhộn nhịp hơn khi người dân có mặt đông đủ để nhận quà 2/9. Ghi nhận tại nhà văn hóa thôn 8, mặc dù UBND xã thông báo lịch nhận quà bắt đầu từ 15h nhưng ngay từ đầu giờ chiều, người dân đã có mặt khá đông đủ.

Vui vẻ, hân hoan khi lần đầu tiên trong đời nhận được nhận món quà ý nghĩa, ông Trần Mạnh Hải bày tỏ niềm phấn khởi. Vì tuổi cao, ông Hải chưa có tài khoản VNeID nên đã đại diện cho gia đình nhận 800 nghìn đồng tiền mặt cho 8 nhân khẩu. Số tiền thực sự là niềm động viên tinh thần rất lớn, để gia đình ông được hòa chung cùng niềm vui cùng đất nước. Trong những ngày Đảng, Nhà nước long trọng kỷ niệm 80 năm thành lập nước, phần quà được trao đúng lúc đã giúp ông và người dân Hồ Vương có thêm điều kiện chung vui cùng niềm vui của dân tộc, để mỗi người cảm thấy hạnh phúc hơn khi được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, người dân được ấm no hạnh phúc.

Qua rà soát, xã Hồ Vương có 26.924 nhân khẩu thuộc diện được cấp phát quà Tết Độc Đập. Theo đó, xã đã thành lập 10 tổ, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, công an địa phương xuống tận 28 thôn trên địa bàn xã để tổ chức cấp phát cho người dân.

“Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và an toàn, xã Hồ Vương sẽ tăng cường lực lượng trực, hỗ trợ và cấp phát cho Nhân dân, bảo đảm trong ngày 1/9 toàn bộ Nhân dân địa phương nhận được quà của Nhà nước”, ông Hỏa Ngọc Cương, Chủ tịch UBND xã Hồ Vương cho biết.

Chủ tịch UBND phường Hạc Thành kiểm tra việc phát quà cho người dân.

Thực hiện Quyết định số 2940 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu dự toán kinh phí tặng quà Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong 2 ngày 31/8 và 1/9, 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều tổ chức tặng quà cho người dân.

Để không ai không được nhận quà, Công an tỉnh đã cung cấp danh sách dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến hết ngày 30/8/2025 cho từng từng xã, phường để làm căn cứ lập danh sách tặng quà; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã để thực hiện tặng quà đúng đối tượng, kịp thời, không xảy ra thất thoát.

Công an xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để tổ chức chi trả, tặng quà cho Nhân dân phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương (qua tài khoản hưởng an sinh xã hội hoặc trực tiếp bằng tiền). Trong trường hợp vì lý do khách quan, việc tặng quà sẽ được kết thúc muộn nhất vào ngày 15/9/2025 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điểm nhận quà xã Định Tân.

Tổng kinh phí dự kiến là trên 10 nghìn tỷ đồng để phát quà cho toàn dân rõ ràng là một con số khá lớn trong bối cảnh nguồn lực quốc gia còn hạn hẹp và chúng ta đang rất cần nguồn ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ khác. Thế nhưng, với thế và lực của đất nước hôm nay, với những gì mà toàn dân Việt Nam đã phấn đấu trong suốt 80 năm qua thì đây là thời điểm hội tụ tất cả những gì thuận lợi nhất để Đảng và Nhà nước thực hiện việc tặng quà này.

Món quà không chỉ đơn thuần mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, gửi gắm tình cảm ấm áp, sự sẻ chia đến từng gia đình, từng con người, tạo nên một bức tranh sống động, đa sắc màu của sự đoàn kết, niềm tin và khát vọng hòa bình, thịnh vượng.

