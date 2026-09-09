Những chuyến xe sẻ chia trên hành trình chữa bệnh

Gần bốn năm qua, trên tuyến dịch vụ vận tải Thanh Hóa - Hà Nội, có một nhà xe duy trì chính sách hỗ trợ một nửa tiền vé cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Những chuyến xe sẻ chia ấy đã đỡ đần phần nào chi phí, làm vợi bớt nỗi âu lo cho hàng nghìn người bệnh trên chặng đường tìm lại sức khỏe.

Nhân viên nhà xe 36 Limousine (Công ty CP 36 Travel) đón và hỗ trợ hành khách trước giờ khởi hành.

Ba giờ sáng, khi phố phường còn chìm trong giấc ngủ say, chiếc xe limousine bật đèn xi-nhan tấp vào lề, bác tài bước xuống, xách túi hành lý nhỏ rồi đỡ chị Hiền lên xe. Đều đặn mỗi tháng, chị Hiền có mặt trên chuyến xe sớm ấy để ra Hà Nội chữa bệnh. “Đi viện trường kỳ, kinh tế là điều ám ảnh nhất”, kéo vạt áo ấm chị Hiền trầm giọng kể: “Trước đây mỗi lần di chuyển tốn kém đủ thứ, từ tiền xe khách, tiền taxi mấy chục cây số từ bến xe Giáp Bát đến Bệnh viện K Quán Sứ. Từ ngày biết nhà xe 36 Limousine (Công ty CP 36 Travel) giảm một nửa tiền vé, lại đón tận cửa nhà trả tận cửa viện, chặng đường chữa bệnh của tôi cũng bớt đi mấy phần buồn tủi”.

Trên chuyến xe đầu tiên của ngày ấy, hành khách hầu hết là những gương mặt quen thuộc của các bệnh viện lớn ngoài thủ đô. Người mang theo xấp bệnh án dày cộp đi lấy số khám, người tranh thủ chợp mắt lấy sức cho đợt truyền hóa chất tiếp theo. Trong không gian yên ắng ấy, tiếng thở dài nhẹ đi đôi chút khi họ tìm thấy sự đồng cảm từ người cùng cảnh ngộ và sự chia sẻ của nhà xe.

Bắt đầu lăn bánh từ tháng 1/2023, Công ty CP 36 Travel chọn đồng hành cùng sinh viên và bệnh nhân ung thư từ những chuyến xe đầu tiên. Trong năm đầu hoạt động nhà xe miễn phí 100% tiền vé cho tất cả bệnh nhân K. Nhưng khi các chuyến xe vươn xa về vùng ven, chính người bệnh lại nằng nặc đòi trả tiền. Gắn bó với nhà xe từ ngày đầu, chị Bích Thủy (phường Sầm Sơn) nhớ lại: “Được miễn phí ai cũng cảm động, nhưng đi mãi không trả đồng nào thì ái ngại lắm. Xe đón tận ngõ, đưa tận cổng viện, không thu tiền thì lấy đâu ra bù tiền xăng, trả lương tài xế. Mấy chị em bệnh nhân chúng tôi bàn nhau xin trả một nửa giá vé. Vừa san sẻ với nhà xe, mà bản thân mình cũng đỡ ái ngại”.

Từ năm thứ hai hoạt động, doanh nghiệp chuyển sang chính sách trợ giá 50% tiền vé cho bệnh nhân ung thư. Với giá vé thông thường 270.000 đồng/lượt, người bệnh chỉ trả 135.000 đồng cho một hành trình tiện nghi, trọn gói cả khâu trung chuyển nội - ngoại thành hai đầu bến. Bên cạnh đó, nhà xe cũng giảm 20% giá vé cho các ca bệnh nặng, chấn thương đột xuất; tặng vé miễn phí chuyến đầu tiên và giảm giá cho sinh viên.

Bình quân mỗi tháng, nhà xe phục vụ khoảng 1.200 lượt khách thuộc diện hỗ trợ và trợ giá. Con số ấy cứ lặng lẽ tăng dần theo năm tháng, nhưng đơn vị hiếm khi chủ động nhắc đến. Anh Lê Quyết Thắng, Giám đốc Công ty CP 36 Travel, giải thích: “Bệnh tật là chuyện riêng tư và tế nhị, có người thoải mái nhưng cũng có người rất ngại nhắc đến. Chúng tôi xác định làm việc này xuất phát từ cái tâm, như một mối duyên lành để sẻ chia cùng bà con quê mình. Trong các cuộc họp hội đồng cổ đông, việc kinh doanh có lúc thăng lúc trầm, nhưng ban lãnh đạo chưa bao giờ đặt vấn đề cắt giảm chính sách này. Thậm chí vào các đợt cao điểm lễ tết, vé khan hiếm, chỗ dành cho người bệnh và sinh viên vẫn phải bảo đảm”.

Trước khi bước vào thương trường, anh Lê Quyết Thắng từng là người lính biên phòng. Tác phong giản dị và sự gắn bó nghĩa tình của người lính dường như vẫn vẹn nguyên trong cách anh điều hành doanh nghiệp. Bên cạnh các chuyến xe chia sẻ đều đặn lăn bánh, công ty vẫn duy trì quỹ thiện nguyện nội bộ, phối hợp cùng bộ đội biên phòng tổ chức nhiều chương trình tình nguyện hướng về đồng bào nghèo nơi biên cương xứ Thanh, hay tài trợ các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các cơ sở y tế.

Khi cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã chủ động làm việc với phía đơn vị y tế đề xuất phương án đưa đón bệnh nhân tại sảnh khám chữa bệnh, đồng thời tiếp tục áp dụng mức giảm 20% giá vé cho cả bệnh nhân lẫn thân nhân đi cùng.

Chiếc xe dừng bánh trước cổng Viện K khi trời vừa rạng sáng. Bác tài hỗ trợ hành khách xuống xe chu đáo rồi mới quay đầu. Những chuyến xe sớm chở đầy nghĩa tình xứ Thanh cứ thế bền bỉ đi về mỗi ngày, lặng thầm san sẻ bớt gánh nặng và thắp lên niềm hy vọng cho những người đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Bài và ảnh: Minh Quyên