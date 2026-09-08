Những câu lạc bộ “giữ lửa” làng quê

Không chỉ là nơi gặp gỡ của những người có chung sở thích, các câu lạc bộ (CLB) văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại khu dân cư còn tạo sân chơi bổ ích, là nơi “giữ lửa”, trao truyền những giá trị văn hóa trong không gian gắn kết cộng đồng.

Câu lạc bộ chèo Phượng Mao biểu diễn tại đình làng Phượng Mao, xã Hoằng Giang.

Được thành lập năm 2002, CLB chèo Vĩnh Gia, xã Hoằng Giang hiện có 50 thành viên. Vào ngày cuối tuần hay các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, tại nhà văn hóa thôn lại rộn ràng tiếng trống chèo. Họ say sưa tập luyện, cùng hát và dạy nhau những làn điệu chèo mượt mà, đằm thắm, để rồi qua năm tháng, những âm thanh trong trẻo đó đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của người dân. Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ nhiệm CLB chèo Vĩnh Gia, cho biết: “Không biết làn điệu chèo quê tôi có từ bao giờ, chỉ biết rằng loại hình nghệ thuật dân gian này dường như thấm sâu vào mạch nguồn đời sống của người dân từ bao đời nay. Không chỉ người cao tuổi mà lớp trẻ cũng biết, nắm được cách hát vài làn điệu chèo. Với chúng tôi, tham gia hoạt động tại CLB không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê, mà còn được giao lưu, gắn kết tình làng, nghĩa xóm cũng như góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa cha ông để lại”.

Cùng với thôn Vĩnh Gia, các hoạt động văn hóa - văn nghệ trên địa bàn xã được duy trì sôi nổi với nhiều CLB hoạt động, như: CLB chèo Phượng Mao, CLB chèo làng Ích Hạ, múa Tú Huần làng Quỳ Chử, múa chèo trải làng Phúc Tiên; CLB Tuồng cổ... và mỗi CLB đều mang màu sắc riêng khác nhau. Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên trong CLB đã tạo nên sức sống cho các phong trào văn hóa - văn nghệ trên vùng quê nơi đây. Cùng với văn hóa - văn nghệ, các hoạt động thể dục - thể thao như: bóng bàn, cầu lông, CLB liên thế hệ... được diễn ra sôi nổi tại nhà văn hóa thôn.

Tại xã Cẩm Thạch, hoạt động của CLB văn hóa dân gian thôn Bình Yên đang được gìn giữ từ chính những sinh hoạt cộng đồng như thế. Với 50 thành viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau, CLB đã tập hợp được nhiều thành viên có chung niềm đam mê văn hóa - văn nghệ và gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của ông cha. Chị Triệu Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm CLB văn hóa dân gian thôn Bình Yên, cho biết: “Được thành lập năm 2012, hằng năm, CLB tổ chức nhiều hoạt động để truyền dạy cho những thành viên các bài hát, điệu múa của đồng bào dân tộc Dao. Rất mừng là không chỉ lớp người cao tuổi, mà nhiều người trẻ cũng chủ động tìm hiểu về nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình".

Ở nhiều lứa tuổi khác nhau với công việc khác nhau, vì vậy để duy trì hoạt động của CLB, mọi người luôn chủ động sắp xếp thời gian để cùng nhau tập luyện. Với họ đây không chỉ là niềm đam mê mà còn là niềm tự hào về bản sắc văn hóa của quê hương, để rồi họ mang những tiết mục đậm bản sắc văn hóa Dao trình diễn tại nhiều sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước, góp phần giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về nét văn hóa đồng bào dân tộc Dao. Cũng từ những hoạt động này, nhiều hạt nhân văn nghệ được phát hiện, bồi dưỡng, trở thành lực lượng kế cận, tiếp tục “giữ lửa” phong trào văn hóa - văn nghệ cũng như bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoàng 3.500 đội, CLB thể dục - thể thao và hơn 4.600 CLB, đội văn hóa - văn nghệ. Đây là sân chơi bổ tích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, đồng thời góp phần bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Thông qua các hoạt động của các CLB, người dân có thêm cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cũng như củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chính từ những không gian sinh hoạt gần gũi ấy, các CLB trở thành nơi “giữ lửa” để văn hóa làng quê tiếp tục được trao truyền và lan tỏa trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Trung Hiếu