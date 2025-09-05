Qua ký ức của các cựu chiến binh, núi Bà Đen – một điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng tại Nam Bộ, ít ai biết từng trải qua một thời lửa đạn khốc liệt, và trở thành một trang sử hào hùng của dân tộc.

Những câu chuyện chưa kể về miền đất Tây Ninh thời lửa đạn

Qua ký ức của các cựu chiến binh, núi Bà Đen – một điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng tại Nam Bộ, ít ai biết từng trải qua một thời lửa đạn khốc liệt, và trở thành một trang sử hào hùng của dân tộc.

Những câu chuyện chưa kể về miền đất Tây Ninh thời lửa đạn

Đông Nam Bộ xứng danh là miền đất anh hùng, nổi bật là vùng đất Tây Ninh – với ngọn núi Bà Đen từng được xem là “con mắt thần” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong suốt cuộc kháng chiến, khắp vùng núi khoảng 50.000m2 phải hứng chịu mật độ bom đạn dày đặc. Nơi đây, các chiến sĩ đã quả cảm bám trụ, lấy hang động làm nhà, lấy đá làm giường, kiên quyết chống trả các cuộc càn quét ác liệt của địch và rất nhiều chiến sĩ đã hi sinh anh dũng.

NL


NL

Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ Lửa du lịch văn hóa tâm linh Cựu chiến binh Đông Nam bộ Nổi tiếng Ký ức Kiên quyết Hang động Anh hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app