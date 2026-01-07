[Podcast Tản văn]: Vẽ ký ức bằng hình hài nỗi nhớ
(Baothanhhoa.vn) - Có những nỗi nhớ không tồn tại bằng cảm giác miên man, mơ hồ, mà có hình hài, có trọng lượng, có dáng đứng riêng trong tim. Hành trình lần theo hình hài của nhớ giúp ta hiểu nỗi nhớ là bằng chứng ta từng được thương yêu và vẫn còn khả năng thương yêu thêm nhiều lần nữa, theo cách dịu dàng hơn. Mời các bạn cùng lần hồi nỗi nhớ qua tản văn “Vẽ ký ức bằng hình hài nỗi nhớ” của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc qua giọng đọc Đan Chi, để cảm nhận.
