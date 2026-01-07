Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Podcast

Điểm tin 6h00 sáng Truyện ngắn Tản văn

[Podcast Tản văn]: Vẽ ký ức bằng hình hài nỗi nhớ

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Có những nỗi nhớ không tồn tại bằng cảm giác miên man, mơ hồ, mà có hình hài, có trọng lượng, có dáng đứng riêng trong tim. Hành trình lần theo hình hài của nhớ giúp ta hiểu nỗi nhớ là bằng chứng ta từng được thương yêu và vẫn còn khả năng thương yêu thêm nhiều lần nữa, theo cách dịu dàng hơn. Mời các bạn cùng lần hồi nỗi nhớ qua tản văn “Vẽ ký ức bằng hình hài nỗi nhớ” của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc qua giọng đọc Đan Chi, để cảm nhận.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

podcast mới

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh