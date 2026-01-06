Khẳng định niềm tin son sắt với Đảng qua ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật

Hotline: 0822.173.636   |

Tối 5/1, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Chương I “Lời đất nước” đưa khán giả về cội nguồn qua lời ru, dân ca, giai điệu truyền thống, vang như ký ức văn hóa và tình yêu quê hương. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Hà Thị Nga; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng đại diện cho các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương...

Chương trình “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” được xây dựng bằng ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, kết nối chiều sâu truyền thống với nhịp sống đương đại, đặt trọng tâm vào thông điệp về tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách; góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến.

Khán giả được thưởng thức 3 chương của chương trình “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu.”

Đầu tiên là “Lời đất nước” là hành trình trở về cội nguồn với những câu hát ru, làn điệu dân ca, giai điệu truyền thống như tiếng nói của ký ức, văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước, giúp công chúng cảm nhận rõ hồn cốt văn hóa Việt Nam - nền tảng tinh thần bền vững của dân tộc.

Phần 2 mang tên "Nhịp thời đại,” mang hơi thở thời đại, trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần văn hóa Việt. Đây là sự tiếp nối và phát huy bằng ngôn ngữ sáng tạo của hôm nay, thể hiện nhịp bước đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

“Sắc đỏ thiêng liêng” là chương cuối, cũng là cao trào cảm xúc của chương trình, tôn vinh sắc đỏ – biểu tượng của Đảng, của Tổ quốc và niềm tin Việt Nam.

Công chúng được thưởng thức nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo mới, thể hiện niềm tin và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, dựng xây đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng, thực hiện thắng lợi các định hướng, quyết sách, mục tiêu mà Đảng ta đề ra, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Các nghệ sỹ gửi tới công chúng những khúc ca quen thuộc đã đi cùng năm tháng và cả các tác phẩm tiêu biểu đạt giải, được lựa chọn từ Cuộc vận động sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và Cuộc thi sáng tác thơ “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu.”

Các tác phẩm mới được dàn dựng công phu và lần đầu ra mắt công chúng, bổ sung nguồn tác phẩm phục vụ đời sống văn hóa, văn nghệ và tạo chất liệu cho hoạt động phát thanh, đặc biệt trên các kênh âm nhạc và nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam...

Tham gia biểu diễn là các nghệ sỹ thuộc nhiều thế hệ, trưởng thành từ môi trường sáng tạo nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sỹ Nhân dân Mai Hoa, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Thuật, nghệ sỹ ngâm thơ Ngọc Thọ... cùng các nghệ sỹ được công chúng mến mộ.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ thông tin: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển của đất nước.

Là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tập trung tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” do Đài tổ chức, góp phần tái hiện lịch sử truyền thống của dân tộc, kết nối các giá trị văn hóa, khẳng định tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng; truyền tải thông điệp rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân dân luôn giữ trọn tình yêu quê hương, đất nước, tin yêu Đảng và nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại.

Chương trình truyền cảm hứng, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), phát thanh trực tiếp trên VOV1 (Hệ Thời sự -Chính trị -Tổng hợp), VOV3 (Hệ Âm nhạc - Thông tin -Giải trí), truyền trực tuyến trên các báo điện tử và nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam; tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong nước; đăng tải, phát tin trên các kênh phát thanh thiết yếu của Đài.

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa-nghệ thuật mà còn góp phần khẳng định niềm tin son sắt của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng cống hiến, tạo không khí phấn khởi hướng tới Đại hội XIV của Đảng./.

Theo TTXVN

