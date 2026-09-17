Nhiều tuyến đường tại xã Hiền Kiệt bị sạt lở

Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, trên địa bàn xã Hiền Kiệt xảy ra lũ, sạt lở, gây thiệt hại về nhà ở, giao thông, điện và sản xuất của người dân.

Lãnh đạo xã Hiền Kiệt kiểm tra thực địa để có phương án ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sạt lở taluy đã ảnh hưởng đến 22 hộ dân. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục, di chuyển tài sản và sơ tán các hộ ở khu vực nguy hiểm.

Về giao thông, Quốc lộ 15C xảy ra 3 điểm sạt lở, đã được huy động máy móc, nhân lực xử lý, hiện phương tiện đã lưu thông bình thường.

Quốc lộ 16 đi Quan Sơn sạt lở một điểm, hiện người đi bộ có thể qua. Xã đang tiếp tục khắc phục để xe cơ giới lưu thông.

Một số tuyến đường xã từ bản Bó đi bản Yên, bản Pọng đi bản Ho cũng bị sạt lở, gây ách tắc tạm thời; điểm tại bản Yên chưa được thông tuyến.

Tại 5 điểm tràn, ngầm tràn dọc suối Khiết, chính quyền địa phương đã lập chốt, hạ barie, cử lực lượng túc trực, cảnh báo người dân không qua lại khi nước dâng cao, chảy xiết...

Để bảo đảm an toàn, xã Hiền Kiệt đã sơ tán 7 hộ với 29 nhân khẩu tại 3/6 bản đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Khánh Phương