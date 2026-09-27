Dự án kè biển Hải Tiến gặp khó do thiếu nguồn vật liệu đá hộc

Sau các đợt mưa bão năm 2025, tuyến kè và đường giao thông ven biển Hải Tiến bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vị trí sạt lở, nứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Trước yêu cầu cấp bách, Dự án Xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến đang được triển khai với mục tiêu bảo vệ tuyến bờ, hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng phía sau. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu đá hộc đang là trở ngại lớn nhất hiện nay.

Các nhà thầu tranh thủ thi công khi thời tiết thuận lợi.

Theo quyết định phê duyệt, dự án nằm trên địa bàn 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, có chiều dài 2,96km, với tổng mức đầu tư 430 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm 2026-2027. Trong đó, đoạn qua xã Hoằng Tiến dài khoảng 2km, với vốn đầu tư 270 tỷ đồng; đoạn qua xã Hoằng Thanh dài 950m, với vốn đầu tư 160 tỷ đồng.

Sau khi được bàn giao mặt bằng vào đầu tháng 8/2026, liên danh nhà thầu đã tập trung thiết bị máy móc, tranh thủ thời gian, tổ chức các mũi thi công. Hiện nay, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ đúc cấu kiện bê tông, làm hàng rào bảo vệ, đường công vụ và các hạng mục phục vụ bơm cát vào đê quây, ống địa kỹ thuật, đồng thời tiến hành đào hố móng chân kè. Tính đến ngày 23/9, các nhà thầu đã thi công được 1,5km đường công vụ, 1,2km đê quây, 900m chân kè.

Song song với hoạt động thi công xây dựng, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ đúc cấu kiện. Đến nay, số lượng cấu kiện đã đúc tại dự án xã Hoằng Tiến đạt 15% so với tổng yêu cầu; tại xã Hoằng Thanh đạt 60%. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn quản lý dự án đang yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, ván khuôn, chủ động nguồn vật liệu và đẩy nhanh tiến độ đúc cấu kiện để đáp ứng yêu cầu tiến độ chung.

Theo đánh giá của chủ đầu tư là UBND xã Hoằng Thanh và UBND xã Hoằng Tiến, công tác triển khai thực hiện dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu và kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tiến độ thi công gặp không ít khó khăn do chịu tác động và phụ thuộc lớn vào triều cường, cùng yếu tố thời tiết. Khi nước triều dâng, việc thi công phải tạm dừng. Để đáp ứng tiến độ, các mũi thi công phải thường xuyên tổ chức vào ban đêm, tranh thủ lúc thủy triều rút để tổ chức thi công. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 8, Thanh Hóa thường xuyên có mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày, buộc các hoạt động xây dựng phải tạm dừng.

Ngoài yếu tố tự nhiên, nguồn vật liệu, chủ yếu là đá hộc tự nhiên hiện là khó khăn lớn nhất, gây trở ngại cho công tác thi công. Theo tính toán, tổng dự án tại hai xã cần khoảng 170 nghìn m3 đá hộc - vật liệu chính trong thi công móng và chân kè, đóng vai trò chịu lực và là lớp gia cố chống xói lở. Đây là yếu tố quyết định trực tiếp đến tiến độ cũng như chất lượng, tính bền vững của toàn dự án. Đại diện chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công, tư vấn đã đi khảo sát tại nhiều mỏ đá trong tỉnh. Tuy nhiên, sau khi lấy mẫu và tiến hành thí nghiệm, trữ lượng đá đạt yêu cầu, tiêu chuẩn theo hồ sơ thiết kế không nhiều. Qua kiểm tra, thực nghiệm tại 13 mỏ đá, tổng khối lượng đạt tiêu chuẩn có thể đáp ứng cho dự án là 42 nghìn m3, mới chỉ đáp ứng được 25% tổng khối lượng yêu cầu. Phương án tìm nguồn cung từ tỉnh ngoài cũng đã được tính đến. Tuy nhiên, qua khảo sát tại một số tỉnh thành lân cận, nguồn cung đá hộc có khả năng đáp ứng cũng rất hạn chế, do các tỉnh bạn đều đang rơi vào tình trạng thiếu nguồn vật liệu phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng. Trong trường hợp có thể tìm được nguồn cung, việc vận chuyển với quãng đường xa hơn sẽ đội chi phí nguyên vật liệu lên rất nhiều. Hiện nay chủ đầu tư cùng các đơn vị đang tiếp tục mở rộng khảo sát, thí nghiệm tại các mỏ đá khác có khả năng đáp ứng để tìm thêm nguồn cung đá hộc phục vụ cho việc thi công dự án.

Ông Lê Duy Trọng, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Tiến cho biết: “UBND xã xác định đây là dự án quan trọng nên ngay từ khi được giao làm chủ đầu tư, chúng tôi đã chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà thầu và các đơn vị liên quan để triển khai các phần việc theo đúng quy định. Trong quá trình thi công, xã thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tiến độ, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và nhà thầu để xác định rõ từng phần việc, khối lượng cần thực hiện. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là các nhà thầu chưa có đủ nguồn cung đá hộc và khả năng đáp ứng hiện rất hạn chế. Địa phương đang phối hợp với nhà thầu, các ngành chức năng tìm giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ”.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 3/2027. Tuy nhiên, nếu tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu đá hộc không sớm được giải quyết, tiến độ theo yêu cầu sẽ khó có thể hoàn thành. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang hết sức nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tiến độ dự án. Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc chủ động phương án thi công, khắc phục khó khăn do yếu tố tự nhiên mang lại, vấn đề thiếu vật liệu đá hộc cần sớm có giải pháp tháo gỡ. Và hiệu quả tháo gỡ đến đâu phụ thuộc rất lớn vào tính chủ động của chủ đầu tư dự án, các nhà thầu, cũng như cơ chế chính sách và định hướng lâu dài của cơ quan quản lý. Các nhà đầu tư và Nhân dân địa phương đang rất mong đợi dự án hoàn thành, ngăn chặn tình trạng sạt lở và xâm thực, giữ gìn cảnh quan tự nhiên, tạo đà để khu du lịch Hải Tiến vươn lên bứt phá, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển của cả nước.

Bài và ảnh: Lan Phương