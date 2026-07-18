Nhiều sinh viên Trường Đại học Hồng Đức được khen thưởng tại Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026

Sáng 18/7, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026 cho gần 1.500 sinh viên.

Lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức trao thưởng cho các sinh viên xuất sắc.

Năm học 2025-2026, Trường Đại học Hồng Đức đã triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số, phục vụ cộng đồng, góp phần khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học cả nước.

Trong số 1.446 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đại học đợt này, có 64 em được khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; nhiều em đoạt giải tại các kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc và giải sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ; 120 lượt sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi nghiên cứu khoa học cấp trường; 18 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 143 sinh viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian học tập tại trường...

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ.

Những kết quả đạt được là động lực thúc đẩy các tân cử nhân tiếp tục học tập, lao động, phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước; đồng thời cũng là nguồn động viên, khích lệ tập thể cán bộ, giáo viên, người lao động và sinh viên nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo; chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

An Thư