Nhiều khu tái định cư đường sắt cao tốc Bắc - Nam nỗ lực cán đích

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thanh Hóa đã quy hoạch, xây dựng 39 khu tái định cư (TĐC) tại 14 xã, phường có tuyến đường sắt đi qua bị ảnh hưởng đất ở. Đến nay, 6/39 khu đã hoàn thành; 13 khu đang được các địa phương, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/9/2026.

Một góc khu tái định cư Đồng Cửa ở thôn Côn Cương 2, xã Thắng Lợi.

Thời điểm này, tại khu TĐC Đồng Cửa, thôn Côn Cương 2, xã Thắng Lợi, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp bàn giao cho chủ đầu tư trong vài ngày tới.

Đại diện liên danh đơn vị thi công, ông Nguyễn Công Thăng, Giám đốc Công ty CP MIB, cho biết: Ngay sau khi dự án được khởi công ngày 24/1/2026 và có mặt bằng sạch, đơn vị đã huy động hàng chục phương tiện, máy móc, nhân lực tổ chức thi công. Đến nay, khu TĐC Đồng Cửa có diện tích 6,7ha cơ bản hoàn thành các hạng mục. Hiện đơn vị đang triển khai thảm nhựa hệ thống đường giao thông; khối lượng thực hiện đạt khoảng 96%. Với tiến độ hiện nay, đơn vị phấn đấu hoàn thành, bàn giao khu TĐC cho chủ đầu tư vào ngày 15/9.

Theo ông Vũ Ngọc Định, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng xã Thắng Lợi, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 4,7km, ảnh hưởng đến khoảng 147 hộ có đất ở phải bố trí TĐC. Để phục vụ GPMB, xã quy hoạch 2 khu TĐC gồm: khu TĐC Đồng Cồn Quyết, diện tích 2,7ha tại thôn Đại Đồng và khu TĐC Đồng Cửa, diện tích 6,7ha tại thôn Côn Cương 2.

Ngay sau khi dự án được phê duyệt và khởi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng xã Thắng Lợi thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công báo cáo tiến độ hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, cả 2 khu TĐC trên địa bàn xã triển khai bảo đảm tiến độ đề ra. Trong đó, khu TĐC Đồng Cồn Quyết đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật vào ngày 10/9; khu TĐC Đồng Cửa đang hoàn thiện hệ thống đường giao thông, phấn đấu bàn giao mặt bằng vào ngày 15/9.

Tại khu TĐC phục vụ GPMB tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phía Tây đường Yết Kiêu, phường Bỉm Sơn, hàng chục công nhân của Công ty TNHH MTV Thành Công cũng đang khẩn trương thi công để sớm hoàn thành công trình, bàn giao cho chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Hải Nam, chỉ huy trưởng công trường, cho biết: Ngay sau khi dự án khởi công, đơn vị đã huy động phương tiện, nhân lực tập trung thi công. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 85%; một số hạng mục như hệ thống điện, nước đã được lắp đặt, các phần việc còn lại gồm lát vỉa hè, phối đá dăm, thảm nhựa đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện công trường duy trì từ 30 - 40 lao động/ngày, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình vào ngày 20/9.

Theo Sở Xây dựng, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn Thanh Hóa có chiều dài 95,213km, đi qua 19 xã, phường; tổng diện tích đất dự kiến thu hồi 572,99ha, trong đó đất ở 91,56ha, đất nông nghiệp và các loại đất khác 481,43ha. Toàn tuyến có khoảng 2.363 hộ dân phải di dời, bố trí TĐC, tập trung tại 14 xã, phường.

Khu TĐC phía Tây đường Yết Kiêu, phường Bỉm Sơn đang được đơn vị thi công huy động phương tiện, nhân lực tập trung thi công, bảo đảm hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư vào ngày 20/9.

Để phục vụ công tác GPMB, 39/39 khu TĐC đã lựa chọn được đơn vị thi công; trong đó 30 khu thuộc 11 xã, phường đang triển khai xây dựng. Đến ngày 20/8, có 6 khu thuộc 3 xã, phường hoàn thành, gồm 4 khu tại xã Nông Cống, 2 khu còn lại tại xã Trung Chính và xã Thắng Lợi; 24 khu đang tiếp tục thi công.

Đáng chú ý, có 13 khu đạt khối lượng xây dựng trên 55%, gồm Bỉm Sơn, Hoằng Phú, Thắng Lợi, Nông Cống, Thăng Bình, Trúc Lâm, mỗi địa phương 1 khu; Trung Chính và Trường Lâm, mỗi địa phương 2 khu; Công Chính 3 khu. Đây là những khu được tỉnh yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/9.

Thời gian không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn. Vì vậy, các địa phương đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật liệu, tổ chức thêm các mũi thi công, tăng thời gian làm việc. Việc đẩy nhanh tiến độ các khu TĐC không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mà còn tạo điều kiện để người dân sớm ổn định nơi ở, yên tâm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm quốc gia.

Bài và ảnh: Minh Lý