Nhiều hoạt động của phụ nữ Thanh Hóa chào mừng Quốc khánh 2/9

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia.

Hội LHPN xã Thiết Ống thăm đường cờ Tổ Quốc do Chi hội phụ nữ thôn Cha thực hiện chào mừng Quốc khánh 2/9.

100% cơ sở Hội LHPN các phường, xã đã triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng ngày Quốc khánh như dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, hàng rào xanh, xây dựng đường cờ; gắn biển các công trình “Ngôi nhà xanh” để gom phế liệu gây quỹ tặng quà cho con em hội viên học giỏi, trẻ mồ côi khó khăn đầu năm học mới; ra mắt và gắn biển các mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Nhà sạch - vườn mẫu”, “Gia đình số”, “Chi hội số”...

Hội LHPN xã Hoằng Lộc giao lưu nghi thức và dân vũ thể thao tạo không khí vui vẻ, đoàn kết

Phụ nữ xã Vạn Lộc giao lưu thể thao.

Phụ nữ phường Bỉm Sơn diễu hành lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Hầu hết các đơn vị đều tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo phong trào thi đua sôi nổi những ngày nghỉ lễ. Trong đó, các hoạt động đồng diễn dân vũ thể thao, thi bóng chuyền hơi, các trò chơi dân gian... thu hút đông đảo hội viên và Nhân dân tham gia.

Hội LHPN xã Quảng Ninh trao quà và xe đạp cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN cơ sở còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động từ thiện như hỗ trợ kinh phí “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ mồ côi, tặng sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp cho trẻ mồ côi, học sinh khó khăn chuẩn bị vào năm học mới...

Các hoạt động đã để lại dấu ấn trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ, góp phần “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”.

Lê Hà