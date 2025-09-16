Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh kiểm soát tốt bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 15/9, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) lũy kế đã xảy ra tại 6.400 hộ, 1.397 thôn của 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh, buộc phải tiêu hủy 61.555 con lợn, trọng lượng hơn 4.043 tấn.

Thực hiện phun tiêu độc, khử trùng tại các chốt kiểm soát ra vào vùng có dịch.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và huy động tối đa nguồn lực vào công tác phòng, chống dịch bệnh nên hiện nay dịch bệnh tại nhiều địa phương đã được kiểm soát tốt, bước đầu được khống chế. Theo đó, có 52 xã có dịch bệnh đã qua nhiều ngày không phát sinh và 38 xã có dịch nhưng kiểm soát, khoanh vùng tốt, chỉ xảy ra ở một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy thấp.

Để tiếp tục khống chế, kiểm soát và hướng tới công bố hết bệnh DTLCP, ngành nông nghiệp hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu độc, khử trùng 1 lần/ngày tại các hộ gia đình có lợn bị ốm, chết; 2 lần/tuần trên địa bàn các thôn có dịch; 1 lần/tuần trên địa bàn các xã, phường có dịch; tổ chức phun thuốc diệt côn trùng tiêu diệt các vật chủ trung gian truyền bệnh bằng thuốc diệt côn trùng 1 lần/tuần. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, chế biến, tiêu thụ và vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn không đúng quy định.

Lê Hoà