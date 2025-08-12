Nhật Bản tổ chức Ngày dioxin Việt Nam lần thứ 14, sẻ chia cùng nạn nhân da cam

Theo phóng viên tại Tokyo, ngày 11/8, tại thủ đô Tokyo, Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam đã tổ chức “Ngày dioxin Việt Nam 2025” nhằm hưởng ứng Ngày Vì Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8).

Nhà báo Nakamura Goro thuyết trình về vấn đề hậu quả chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Đây là hoạt động thường niên của Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, được khởi xướng từ năm 2011 và được duy trì gần như liên tục hằng năm, chỉ có duy nhất năm 2020 bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Với chủ đề “Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc được 50 năm nhưng hậu quả của chất độc da cam vẫn kéo dài đến ngày nay,” Ngày dioxin Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 14 có hai phần gồm phần một là bộ phim tài liệu do các nhà làm phim Nhật Bản thực hiện về cuộc sống của Đức, vốn là cậu bé Đức nổi tiếng trong ca mổ tách thành công cặp song sinh Việt-Đức năm 1988 tại Việt Nam và phần hai là thuyết trình của nhà báo Nakamura Goro về Việt Nam.

Bộ phim tài liệu “Cậu bé Đức-Tình yêu kết nối Phú Sĩ và hoa anh đào” của đạo diễn Kohei Kawabata kể về cuộc sống Nguyễn Đức, người em trong cặp song sinh dính liền Việt-Đức là nạn nhân của chất độc da cam mà quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam trong chiến tranh.

Cùng với việc kể về Nguyễn Đức đã mạnh mẽ và nghị lực vượt qua những cơn đau do bệnh tật gây ra để sống một cách tích cực, hoạt bát và truyền cảm hứng đến mọi người, bộ phim còn nói về hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam và cho đến nay vẫn còn nhiều người ở Việt Nam bị ảnh hưởng.

Những khán giả Nhật Bản đã không nén được xúc động khi xem hình ảnh Nguyễn Đức hoạt bát trong cuộc sống hàng ngày và hình ảnh những em bé nạn nhân chất độc da cam đang được chăm sóc tại bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc đặc biệt.

Phần hai của Ngày dioxin Việt Nam tại Nhật Bản là bài thuyết trình của ông Nakamura Goro, nhà báo nổi tiếng của Nhật Bản, đã thực hiện nhiều triển lãm ảnh tại Nhật Bản và trên thế giới về hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam.

Ông đã chụp hàng chục nghìn bức ảnh về hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam từ năm 1976, tổ chức triển lãm tại Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc với mong muốn truyền tải cho thế giới về thảm kịch chất độc da cam mà người Việt Nam đang phải gánh chịu.

Theo nhà báo Nakamura, vấn đề chất độc da cam tại Việt Nam có những điểm tương đồng gợi nhớ đến thảm họa bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945.

Thế nhưng, thảm kịch chất độc da cam tại Việt Nam hầu như không được biết đến trên thế giới, trong đó có cả người dân Mỹ.

Nhà báo Nakamura cho biết ông đã quyết định làm triển lãm ảnh tại California và New York vì lúc đó ông nhận thấy người Mỹ đã không hề biết đến thảm họa chất độc da cam mà quân đội Mỹ gây ra tại Việt Nam.

Trong Ngày dioxin Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 14, nhà báo Nakamura đã trình chiếu những bức ảnh chụp nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và nói về những mất mát, đau thương vẫn còn kéo dài đến ngày nay.

Tổng thư ký Ban chuyên trách Ngày dioxin Việt Nam tại Nhật Bản, ông Yoshiro Suzuki, chia sẻ 50 năm trôi qua, Việt Nam đã phục hồi đất nước bị chiến tranh tàn phá và cũng đã phát triển kinh tế một cách lớn mạnh.

Tuy nhiên, chất độc da cam mà quân đội Mỹ rải xuống trong thời kỳ chiến tranh cho đến tận bây giờ vẫn gây ra những hậu quả lớn tại Việt Nam.

Ông Suzuki cho biết theo thống kê của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), hiện tại có 2,3 triệu lao động nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản, trong đó nhiều nhất Việt Nam với 570.000 người, đại đa số là thanh niên.

Ông cho rằng việc tổ chức những cuộc giao lưu cũng như các hoạt động hỗ trợ đối với những thanh niên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản là rất cần thiết.

Ngày dioxin Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 14 đã kết thúc với những tràng pháo tay của những người bạn Nhật Bản thể hiện sự xúc động trước một Nguyễn Đức kiên cường và sự chia sẻ với các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Tổng thư ký Ban chuyên trách Ngày dioxin Việt Nam tại Nhật Bản, ông Yoshiro Suzuki, khẳng định sẽ duy trì tổ chức hằng năm Ngày dioxin Việt Nam tại Nhật Bản với mong muốn tiếp tục lan tỏa vấn đề chất độc da cam đồng thời chia sẻ với những nạn nhân da cam tại Việt Nam./.

Theo TTXVN