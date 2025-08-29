Nhanh chóng khắc phục thiệt hại sau bão số 5 trên địa bàn xã Tam Thanh

Ngày 28/8, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, động viên gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ và kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 5 trên địa bàn xã Tam Thanh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 5 trên địa bàn xã Tam Thanh.

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kéo dài, xã biên giới Tam Thanh bị thiệt hại nặng về hạ tầng, đời sống dân sinh và đặc biệt là cơ sở giáo dục. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 106 hộ dân với 494 nhân khẩu tại 8 bản đến nơi an toàn để phòng tránh sạt lở đất. Mưa lũ đã gây ra 46 điểm sạt lở lớn với khối lượng đất đá khoảng hơn 8.000m3, nhiều tuyến đường liên bản bị chia cắt, 3 đập tràn bị hư hỏng. Gần 1km kênh mương nội đồng bị cuốn trôi hoặc vùi lấp; hàng chục ha lúa và thủy sản của người dân bị thiệt hại; điểm trường bản Cha Lung ngập trong bùn và đất đá. Sự cố gãy 3 cột điện đã khiến toàn xã mất điện trong hai ngày 26-27/8. Đặc biệt, tại bản Ngàm xảy ra vụ việc thương tâm khi một người dân bị trượt chân ngã xuống sông Lò và bị nước cuốn trôi...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam điểm trường bản Cha Lung bị lũ vùi đất đá.

Kiểm tra thực tế tại địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đánh giá cao công tác ứng phó kịp thời của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng; đồng thời yêu cầu xã Tam Thanh huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung khắc phục thiệt hại sau bão, hỗ trợ Nhân dân ổn định sinh hoạt và sản xuất; nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hư hỏng tại 2 điểm trường Tiểu học và trường Mầm non bản Cha Lung, đảm bảo các điều kiện dạy và học, kịp thời cho khai giảng năm học mới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm gia đình có người bị thiệt mạng ở bản Ngàm.

Đến thăm gia đình có người bị thiệt mạng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát, ổn định đời sống.

Đặng Chung - Trung tâm dịch vụ xã Quan Sơn