Nhân dân xã Thanh Quân vui mừng đón nhận món quà ý nghĩa dịp Tết Độc lập

Phần quà mà Nhân dân xã Thanh Quân nhận được không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân, góp phần tạo không khí đoàn kết, ấm áp, vui tươi trong ngày Tết Độc lập.

Chiều 31/8, trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, xã Thanh Quân đã tổ chức trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân.

Hội nghị triển khai trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân xã Thanh Quân

Toàn xã Thanh Quân có 12.048 nhân khẩu. Xã đã bố trí 20 điểm phát quà tại 20 thôn, bảo đảm thuận tiện cho Nhân dân khi đến nhận quà.

Để triển khai kịp thời việc phát quà cho Nhân dân theo đúng thời gian quy định, xã đã thành lập Tổ chỉ đạo chung và 20 Tổ công tác trực tiếp phụ trách tại các thôn, chịu trách nhiệm rà soát danh sách, hướng dẫn và trao tận tay từng suất quà đến Nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, hoạt động trao quà diễn ra đồng bộ, nhanh chóng, an toàn.

Người dân xã Thanh Quân đến địa điểm nhận quà Tết Độc lập.

Người dân xã Thanh Quân đều bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng khi được nhận quà Tết Độc lập. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, thể hiện tinh thần “tình Đảng, nghĩa dân”, góp phần tạo thêm không khí ấm áp, đoàn kết trong cộng đồng.

Người dân phấn khởi nhận quà Tết Độc lập

Dự kiến, toàn bộ việc trao quà sẽ hoàn thành trong chiều 31/8. Đây là món quà ý nghĩa, góp phần động viên, khích lệ tinh thần Nhân dân, để mỗi gia đình, mỗi người dân xã Thanh Quân thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đoàn Lưu (CTV)