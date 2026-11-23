Nhà khoa học OpenAI kêu gọi thiết lập giới hạn phát triển trí tuệ nhân tạo

Mới đây, nhà khoa học hàng đầu của OpenAI Jakub Pachocki đã kêu gọi các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) thống nhất những giới hạn chung đối với việc xây dựng các mô hình ngày càng mạnh, nhằm bảo đảm công nghệ này nằm trong tầm kiểm soát của con người.

Theo đó, ông Jakub Pachocki đề xuất các công ty AI cùng xây dựng bộ tiêu chuẩn xác định những ngưỡng giới hạn đối với quá trình phát triển công nghệ. Theo đó, các nhà phát triển sẽ cam kết không vượt qua những ngưỡng này cho đến khi đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về an toàn, khả năng tìm hiểu và giám sát hành vi của các hệ thống AI.

Ông Pachocki cho rằng việc thiết lập những giới hạn chung là cần thiết trong bối cảnh năng lực của AI ngày càng tăng, trong khi khả năng hiểu và kiểm soát công nghệ này của con người chưa theo kịp. Tuy nhiên, nhà khoa học này chưa đưa ra mức giới hạn cụ thể cũng như thời điểm có thể triển khai đề xuất.

Ông cảnh báo AI có thể thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của chính công nghệ này ngay từ năm 2027, làm gia tăng nguy cơ khoảng cách giữa năng lực của các hệ thống AI và khả năng giám sát của con người.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman bày tỏ ủng hộ đề xuất trên, đánh giá đây là một trong những nội dung quan trọng nhất mà công ty công bố trong thời gian dài. Trên mạng xã hội X, ông cho rằng việc thống nhất các giới hạn chung sẽ góp phần bảo đảm an toàn và khả năng kiểm soát AI.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh tại Mỹ đang có những thảo luận về tăng cường quản lý AI. Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể tạo thêm động lực cho các nghị sĩ thúc đẩy giám sát hoạt động của các công ty công nghệ và xây dựng quy định về an toàn AI. Một số nghị sĩ cũng đang thảo luận khả năng thành lập ủy ban chuyên trách tại Thượng viện nhằm điều phối chính sách trong lĩnh vực này.Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump phản đối các biện pháp hạn chế trên diện rộng đối với hoạt động phát triển AI, cho thấy những khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề quản lý công nghệ này tại Mỹ.

Thu Uyên