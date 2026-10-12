Người trẻ về quê dựng nghiệp

Thay vì tìm kiếm cơ hội lập nghiệp ở các đô thị lớn, ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn trở về quê hương, bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ những lợi thế sẵn có. Với tư duy mới, sự năng động và mạnh dạn đầu tư, họ không chỉ tạo dựng sinh kế cho bản thân mà còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, tạo việc làm và mở ra hướng phát triển mới cho quê hương.

Anh Trương Văn Cường - Chủ cơ sở mây tre đan Hoàng Lan trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ lao động trong quá trình sản xuất.

Thạc sĩ đến với nghề mây tre đan

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ Toán học giải tích, anh Trương Văn Cường, thôn Hoạch Phúc (nay là thôn Thiệu Phúc), xã Thiệu Hóa từng trải qua nhiều công việc ổn định. Tuy nhiên, năm 2023, anh quyết định trở về quê, chọn nghề truyền thống để khởi nghiệp.

Nhận thấy nghề mây tre đan ở Thiệu Phúc còn nhiều dư địa phát triển, trong khi nhiều người cao tuổi, phụ nữ và lao động có sức khỏe hạn chế thiếu việc làm phù hợp, anh mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở mây tre đan Hoàng Lan.

Với kiến thức và tư duy của người trẻ, anh Cường đảm nhận tìm kiếm thị trường, kết nối đối tác, tổ chức sản xuất. Mẹ anh, người nhiều năm gắn bó với nghề, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, truyền nghề và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Cơ sở hiện sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ như rổ, rá, giỏ, khay, đồ trang trí... cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh để hoàn thiện các đơn hàng xuất khẩu.

Điểm nổi bật của mô hình là tạo việc làm ngay tại nhà. Người lao động nhận nguyên liệu, tranh thủ thời gian nông nhàn để làm sản phẩm rồi mang đến cơ sở nghiệm thu, nhận tiền công. Hiện cơ sở tạo việc làm cho hơn 140 lao động trong và ngoài xã, trong đó có nhiều hội viên hội người cao tuổi và người khuyết tật, với thu nhập từ 1,5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Anh Cường dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm thêm đơn hàng, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm mây tre đan địa phương, hướng tới kết nối trực tiếp với các đối tác nước ngoài để nâng cao giá trị sản phẩm. Từ một người có bằng thạc sĩ, anh Cường đã chọn trở về quê, tạo hướng đi mới cho bản thân, góp phần giữ nghề, tạo sinh kế cho người dân và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp.

Bỏ phố về quê dựng nghiệp từ 30 đôi thỏ

Tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất, anh Lê Khả Tuấn, thôn Liên Thành (nay là thôn Tiến Hưng), xã Luận Thành từng vào TP Hồ Chí Minh tìm kiếm cơ hội việc làm. Sau hơn 10 năm làm việc, năm 2020, anh quyết định về quê nuôi thỏ thương phẩm - một hướng đi còn khá mới ở địa phương.

Những ngày đầu khởi nghiệp, điều khiến anh lo lắng nhất là kinh nghiệm chăn nuôi và đầu ra sản phẩm nên chỉ dám bắt đầu với 30 đôi thỏ sinh sản. “Làm gì cũng phải thử sức trước, thấy hiệu quả rồi mới tính chuyện mở rộng”, anh Tuấn chia sẻ.

Từ những lứa thỏ đầu tiên, anh vừa nuôi vừa học hỏi kỹ thuật, tìm hiểu đặc tính sinh trưởng, cách chăm sóc, phòng bệnh và từng bước tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đến nay, đàn thỏ đã phát triển lên 50 đôi thỏ sinh sản và từ 200 - 400 con thỏ thịt, cung cấp cho thương lái và người có nhu cầu.

Không dừng lại ở chăn nuôi, anh còn mở nhà hàng Tuấn Liên, chuyên các món ăn từ thịt thỏ. Cách làm này giúp anh chủ động hơn trong tiêu thụ sản phẩm, đồng thời nâng cao giá trị vật nuôi. Từ một vật nuôi còn mới mẻ ở địa phương, anh từng bước xây dựng mô hình từ chăn nuôi đến chế biến, tiêu thụ, đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm cho gia đình và tạo việc làm thường xuyên cho 3 - 4 lao động địa phương.

Hai người trẻ, hai cách khởi nghiệp khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: trở về và biến lợi thế quê hương thành cơ hội phát triển. Điểm chung ở họ là tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngại bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Sự trở về của người trẻ cũng tạo những tác động tích cực đối với cộng đồng. Khi một mô hình phát triển hiệu quả, người dân có thêm việc làm, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiêu thụ, nghề truyền thống có điều kiện được duy trì và phát triển. Những câu chuyện thành công ấy đang tạo động lực để nhiều thanh niên mạnh dạn suy nghĩ về việc lập nghiệp ngay trên quê hương.

Người trẻ trở về quê không chỉ mang theo nguồn vốn mà quan trọng hơn là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thị trường và tư duy sản xuất mới. Đây là những yếu tố giúp các mô hình kinh tế nông thôn từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm.

Bài và ảnh: Minh Lý