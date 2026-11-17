Làm giàu từ nông nghiệp công nghệ cao

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, ông Nguyễn Quán Vinh, hội viên người cao tuổi thôn Dương Hòa, xã Thiệu Hóa đã mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Từ mô hình trồng dưa kim hoàng hậu, nho sữa trong nhà màng, gia đình ông không chỉ có nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần lan tỏa phong trào thi đua phát triển kinh tế tại địa phương.

Khu nhà màng trồng nho sữa ứng dụng công nghệ cao của gia đình ông Nguyễn Quán Vinh.

Trước đây, gia đình ông Vinh chủ yếu trồng rau màu và các loại hoa ngắn ngày theo phương thức truyền thống. Do phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thường xuyên chịu ảnh hưởng của sâu bệnh và biến động thị trường nên hiệu quả sản xuất không cao, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Trăn trở tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, năm 2010, khi địa phương khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ông đã mạnh dạn đầu tư xây dựng khu nhà màng đầu tiên để trồng dưa kim hoàng hậu, với sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật của Công ty CP Mía đường Lam Sơn.

Nhờ tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động và kiểm soát tốt môi trường sinh trưởng, mô hình nhanh chóng mang lại hiệu quả. Mỗi năm, gia đình ông duy trì 4 vụ thu hoạch, mang lại nguồn thu khoảng 150 triệu đồng. Thành công bước đầu đã tạo động lực để ông tiếp tục tích lũy vốn, kinh nghiệm và mở rộng quy mô sản xuất.

Năm 2023, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ các loại trái cây đặc sản, có chất lượng và bảo đảm an toàn ngày càng tăng, ông Vinh tiếp tục tìm tòi hướng sản xuất mới. Ông dành thời gian nghiên cứu tài liệu trên internet, đồng thời trực tiếp đến TP Hải Phòng tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trồng nho công nghệ cao. Sau khi tìm hiểu kỹ thuật và điều kiện canh tác, ông quyết định đầu tư trồng nho sữa trong nhà màng.

Ông Vinh chia sẻ: “Trồng nho trong nhà màng đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu khá lớn, kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán và chăm sóc phải bài bản. Tuy nhiên, khi đã nắm vững quy trình thì việc chăm sóc không quá vất vả. Nhà màng giúp hạn chế tác động của thời tiết, sâu bệnh, góp phần nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn cho sản phẩm”.

Đến nay, mô hình kinh tế của gia đình ông đã phát triển lên 4 khu nhà màng với tổng diện tích 3.500m2, trong đó dành 2.500m2 để trồng nho sữa theo quy trình VietGAP. Sau 3 năm chăm sóc, vườn nho cho thu hoạch ổn định. Hiện, trong tổng số 250 gốc nho, đã có 100 gốc cho thu hoạch chính vụ, mang lại nguồn thu 200 triệu đồng/năm.

Bên cạnh hai cây trồng chủ lực là dưa kim hoàng hậu và nho sữa, trên diện tích 1.500m2, ông Vinh quy hoạch trồng 200 gốc ổi Đông Dư, gần 100 gốc bưởi Diễn kết hợp trồng hoa cúc phục vụ thị trường các dịp lễ, tết.

Nhờ nhạy bén trong lựa chọn cây trồng, mạnh dạn đầu tư và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông hiện mang lại lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Vinh còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng. Ông cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, trở thành địa chỉ để nhiều nông dân trong xã đến tham quan, học hỏi.

Bài và ảnh: Thanh Huê