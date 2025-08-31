Người dân xã biên giới Na Mèo hân hoan đón nhận phần quà đặc biệt ngày Tết Độc lập

Tết Độc lập luôn là dịp đặc biệt với bà con đồng bào các dân tộc thiểu số xã biên giới Na Mèo. Năm nay, niềm vui ấy như nhân lên gấp bội khi bà con được đón nhận món quà đặc biệt từ Đảng, Nhà nước.

Bà con xã Na Mèo được cán bộ hỗ trợ nhận quà.

Có mặt tại nhà văn hóa bản Suối Hộc, anh Phạm Văn Quân xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi có 6 khẩu, số tiền Nhà nước trao dịp Tết Độc lập này chúng tôi sẽ tổ chức một bữa cơm để các thành viên gia đình sum họp, ngồi quanh mâm cơm trong ngày lễ lớn của dân tộc!”.

Cũng chung niềm vui ấy, anh Vi Văn Hòa, một hộ nghèo ở bản Na Mèo cẩn thận gấp những tờ tiền vừa nhận kẹp vào cuốn sổ học bạ của con. Anh cho biết, gia đình có 7 khẩu, khoản tiền 700 nghìn đồng này sẽ ưu tiên cho việc học đầu năm của các con.

“Ngày Quốc khánh không chỉ để chúng tôi nhớ ơn Đảng, Bác Hồ, mà còn để nhắc nhở con cái cố gắng học hành, vươn lên thoát nghèo”, anh Hòa nói.

Đông đảo bà con xã biên giới Na Mèo có mặt tại nhà văn hóa bản để đón chờ phần quà đặc biệt của Đảng, Nhà nước.

Còn với ông Lò Văn Duẩn, sau khi đón nhận phần quà cho các thành viên gia đình, ông quyết định sẽ giữ lại làm kỷ niệm.

“Sau này, tôi muốn kể cho con cháu nghe về Quốc khánh năm 2025, tròn 80 năm ngày khai sinh của đất nước. Đó sẽ là minh chứng cho tình cảm của Đảng, Nhà nước dành cho bà con vùng biên giới!”, ông Duẩn bộc bạch.

Tất bật với công tác chỉ đạo, ông Lương Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Na Mèo, không giấu được niềm vui, cho biết: Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc tặng quà Tết Độc lập cho bà con, với hơn 4 nghìn nhân khẩu, xã Na Mèo đã huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng công an, phân thành 10 tổ xuống các bản trên địa bàn để trao quà đến tay người dân.

“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị, cũng là tình cảm mà Đảng, Nhà nước gửi gắm đến bà con. Vì vậy, mọi khâu triển khai đều được tính toán kỹ lưỡng, khoa học, để ai cũng sớm nhận được phần quà trong không khí hân hoan nhất của ngày đại lễ”, ông Thủy cho biết.

Bà Lò Thị Ynh, 85 tuổi, bản Xộp Huôi chờ nhận phần quà Tết Độc lập từ Nhà nước.

Hình ảnh những cán bộ xã, công an, đoàn viên thanh niên vượt đường dốc, suối sâu để đến từng bản trao quà của Đảng, Nhà nước khiến ai cũng xúc động. Không ít người già bắt tay cán bộ, rưng rưng nói lời cảm ơn. Tình quân dân như gắn bó thêm, để ngày Tết Độc lập trở thành niềm vui chung của cả cộng đồng.

Ông Vi Văn Tình, bản Na Mèo xúc động đón nhận phần quà Tết Độc lập.

Trong ngày hội lớn, từ người già đến trẻ nhỏ đều rạng rỡ niềm vui. Bản làng rộn ràng tiếng cười, tiếng hát. Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian mà các bản, xã đã, đang tổ chức những ngày này càng thêm phần sôi động.

“Món quà với bà con xã Na Mèo, là sự động viên lớn lao, khẳng định rằng biên cương Tổ quốc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo”, ông Lương Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Na Mèo nhấn mạnh.

Đình Giang