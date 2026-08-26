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Người dân Thanh Hóa đổ ra đường mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Hoàng Sơn
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(Baothanhhoa.vn) - Tối 26/8, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại trận chung kết với chức vô địch ASEAN Cup 2026 thuộc về Đội tuyển Việt Nam, hàng vạn người dân xứ Thanh đã đổ ra các tuyến đường trung tâm phường Hạc Thành, hòa cùng triệu con tim khắp cả nước ăn mừng chiến thắng.

Người dân Thanh Hóa đổ ra đường mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Tối 26/8, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại trận chung kết với chức vô địch ASEAN Cup 2026 thuộc về Đội tuyển Việt Nam, hàng vạn người dân xứ Thanh đã đổ ra các tuyến đường trung tâm phường Hạc Thành, hòa cùng triệu con tim khắp cả nước ăn mừng chiến thắng.

Người dân Thanh Hóa đổ ra đường mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Tại điểm xem tập trung ở Quảng trường Lam Sơn, hàng nghìn người hâm mộ đã hòa chung niềm vui chiến thắng ngay sau tiếng còi mãn cuộc, cùng nhau hô vang “Việt Nam vô địch!”.

Người dân Thanh Hóa đổ ra đường mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Niềm vui chiến thắng được thể hiện bằng những lá cờ Tổ quốc tung bay và những tiếng reo hò vang khắp Quảng trường Lam Sơn.

Người dân Thanh Hóa đổ ra đường mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Đôi bạn trẻ Minh Hiếu và Ngân Hà chia sẻ niềm vui sau trận chung kết đầy cảm xúc.

Người dân Thanh Hóa đổ ra đường mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Khu vực đường Trần Phú - Đại lộ Lê Lợi rực đỏ trong sắc cờ Tổ quốc, với dòng người và phương tiện nối dài trong đêm ăn mừng chiến thắng.

Người dân Thanh Hóa đổ ra đường mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Những cái bắt tay giữa những người xa lạ bỗng trở nên thân tình. Những nụ cười trao nhau không cần lời nói. Tất cả cùng gặp nhau trong một niềm vui chung, tự hào chung của cả dân tộc.

Người dân Thanh Hóa đổ ra đường mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Tiếng hò reo, tiếng còi xe cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc khiến nhiều tuyến phố trở nên vô cùng sôi động.

Người dân Thanh Hóa đổ ra đường mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Lực lượng chức năng được tăng cường phân luồng, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Người dân Thanh Hóa đổ ra đường mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Một đêm không ngủ của người hâm mộ bóng đá xứ Thanh cứ thế kéo dài...

Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Đội tuyển Việt Nam #Quảng trường Lam Sơn #Chiến thắng #dân Thanh Hóa #phường Hạc Thành #Đại lộ Lê Lợi #Xứ Thanh #Asean #Trận chung kết #Niềm vui

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