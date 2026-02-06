Nga trục xuất nhà ngoại giao Đức, cáo buộc Berlin hành động thiếu cơ sở

Ngày 5/2, Nga tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Đức, động thái được Moscow mô tả là biện pháp đáp trả việc Berlin trục xuất một nhà ngoại giao Nga hồi tháng trước. Bộ Ngoại giao Nga đồng thời cáo buộc phía Đức đưa ra những cáo buộc không có căn cứ, và cho rằng Berlin đang rơi vào tình trạng “ám ảnh gián điệp”.

Nga trục xuất nhà ngoại giao Đức. Ảnh: Yahoo

Trong thông báo chính thức, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu tập người đứng đầu Đại sứ quán Đức tại Moscow để trao công hàm phản đối liên quan đến cách Đức đối xử với nhà ngoại giao Nga bị trục xuất trước đó. Theo phía Nga, việc Đức cáo buộc nhà ngoại giao Nga tham gia hoạt động gián điệp là không đúng sự thật và bị xem là một hành động khiêu khích ở mức độ thấp.

Quyết định trục xuất nhà ngoại giao Đức được Nga mô tả là phù hợp với nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ danh tính cũng như vị trí công tác của nhà ngoại giao Đức bị yêu cầu rời khỏi Nga, cũng như thời hạn cụ thể để thực hiện quyết định này.

Phản ứng với động thái của Nga, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul phát biểu: “Việc Nga trục xuất một nhà ngoại giao Đức hoàn toàn không có căn cứ và hoàn toàn không thể chấp nhận”. Ông cũng cho rằng, Nga đang sử dụng các biện pháp trả đũa không chính đáng thay vì ngoại giao.

Trước đó, Berlin từng thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Nga với lý do liên quan đến các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao, trong đó có cáo buộc gián điệp. Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc như vậy, và cho rằng các biện pháp của Đức mang động cơ chính trị.

Nga - Đức cáo buộc đáp trả trục xuất nhà ngoài giao. Ảnh: BBC

Sự việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây, bao gồm Đức, tiếp tục ở trạng thái căng thẳng do những khác biệt sâu sắc về an ninh, chính trị và các vấn đề quốc tế. Các biện pháp trục xuất nhà ngoại giao qua lại đã trở thành hiện tượng tương đối phổ biến trong những năm gần đây, phản ánh mức độ suy giảm lòng tin giữa các bên.

Theo các nhà quan sát, việc trục xuất nhà ngoại giao thường mang tính biểu tượng nhưng có thể làm gia tăng căng thẳng ngoại giao song phương, đồng thời hạn chế các kênh đối thoại trực tiếp. Trong bối cảnh đó, giới phân tích cho rằng việc duy trì đối thoại ngoại giao vẫn đóng vai trò quan trọng nhằm tránh leo thang căng thẳng và kiểm soát bất đồng giữa Nga và các quốc gia châu Âu.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters