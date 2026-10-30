Ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản thảo luận vấn đề Triều Tiên

Ngày 30/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, cuộc gặp ba bên giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ diễn ra tại thành phố Atlanta (Mỹ) cùng ngày, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhằm thảo luận các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên cũng như thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi lúc 16 giờ 40 phút ngày 30/10 (giờ địa phương).

Tại cuộc gặp, ngoại trưởng ba nước sẽ rà soát các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, đánh giá mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sau chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, qua đó thống nhất các phương án ứng phó chung và thảo luận biện pháp khuyến khích Bình Nhưỡng nối lại tiến trình đối thoại.

Bên cạnh vấn đề bán đảo Triều Tiên, hợp tác an ninh kinh tế và năng lượng cũng được đưa vào chương trình nghị sự. Ba nước đang tìm cách mở rộng phối hợp tại khu vực Bắc Cực nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và tăng cường khả năng bảo đảm chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng gồm vận tải biển Bắc Cực, an toàn hàng hải, công nghệ đóng tàu và khai thác tài nguyên năng lượng.

Theo kế hoạch, ba ngoại trưởng sẽ tham dự Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác về “Quan hệ đối tác Bắc Cực - Thái Bình Dương”, dự kiến bắt đầu lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng ba nước diễn ra một ngày sau Triều Tiên tổ chức hoạt động trình diễn một loạt vũ khí mới, trong đó UAV tấn công cảm tử, tên lửa hành trình và hệ thống phóng rocket đa nòng siêu lớn 600 mm, trong khuôn khổ triển lãm công nghệ UAV.

Theo giới quan sát quân sự Hàn Quốc, việc Triều Tiên đồng thời giới thiệu các loại UAV tấn công, tên lửa hành trình và hệ thống rocket đa nòng cho thấy Bình Nhưỡng đang chú trọng đa dạng hóa phương tiện tác chiến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không người lái và AI trong xây dựng năng lực quân sự.

Thanh Giang