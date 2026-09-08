Nghiên cứu nâng cấp Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Nam Sầm Sơn thành nhà máy điện rác

Tại buổi làm việc với các doanh nghiệp về đề xuất nâng cấp Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Nam Sầm Sơn thành nhà máy điện rác sáng 8/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định tỉnh ưu tiên các dự án xử lý rác gắn với phát điện, song phải bảo đảm phù hợp quy hoạch, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Nhà đầu tư cần tính toán kỹ nguồn rác đầu vào, công nghệ, phương án hợp tác và lộ trình triển khai, bảo đảm dự án khả thi, hiệu quả.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại TP Sầm Sơn (cũ) nay là phường Nam Sầm Sơn, do Công ty TNHH hai thành viên môi trường Nam Thành phố làm chủ đầu tư.

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2020 và điều chỉnh năm 2022, với công suất xử lý 300 tấn rác/ngày đêm, sử dụng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng, tổng vốn đầu tư hơn 242 tỷ đồng.

Hiện chủ đầu tư đang triển khai thi công xây dựng. Theo kế hoạch, dự kiến quý I/2027 nhà máy sẽ tiếp nhận rác để vận hành thử nghiệm, chuẩn bị các điều kiện nghiệm thu và cấp phép hoạt động chính thức.

Đại diện Công ty TNHH hai thành viên môi trường Nam Thành phố báo cáo tiến độ dự án.

Trong quá trình triển khai, Công ty TNHH hai thành viên môi trường Nam Thành phố đã phối hợp với một số đối tác nước ngoài nghiên cứu, khảo sát thực trạng và đề xuất phương án nâng cấp nhà máy từ công nghệ đốt không thu hồi năng lượng lên công nghệ điện rác lò ghi của Cộng hòa Liên bang Đức, có thu hồi năng lượng và phát điện; đồng thời nâng công suất xử lý từ 300 tấn lên 800 tấn/ngày đêm.

Đại diện các nhà đầu tư giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm, giải pháp công nghệ và kế hoạch đầu tư nhà máy.

Các doanh nghiệp đang nghiên cứu hợp tác gồm Công ty MAG GmbH (Cộng hòa Liên bang Đức), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển quốc tế Việt Anh (VA-IDC), Công ty Heavy Machinery Viqa DMCC (Dubai, UAE) và Công ty Sinoma Overseas Development thuộc Tập đoàn Sinoma International Engineering (Trung Quốc). Các bên đã nghiên cứu, khảo sát thực trạng và ký biên bản ghi nhớ, bày tỏ ý định về việc hợp tác nâng cấp dự án.

Nhà đầu tư giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm, giải pháp công nghệ.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đã giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm, giải pháp công nghệ và kế hoạch đầu tư, vận hành nhà máy nếu phương án nâng cấp được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Theo phương án bước đầu do các nhà đầu tư giới thiệu, nhà máy dự kiến áp dụng công nghệ đốt trên ghi cơ học có nguồn gốc từ Cộng hòa Liên bang Đức, gồm 3 dây chuyền lò ghi, công suất khoảng 267 tấn/ngày đêm/dây chuyền, tổng công suất xử lý khoảng 800 tấn/ngày đêm. Công suất phát điện thuần dự kiến khoảng 20,4 MW. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 87 triệu USD.

Theo quy hoạch phân khu hiện hành, diện tích khoảng 6,86 ha của dự án nằm trong lô đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối có tổng diện tích 8,92 ha. Phần diện tích còn lại khoảng 2,06 ha hiện liên quan đến 2 dự án đầu tư từ vốn ngân sách. Vì vậy, nếu phương án nâng công suất làm phát sinh nhu cầu mở rộng diện tích, các cơ quan chức năng và nhà đầu tư sẽ phải tiếp tục nghiên cứu, xử lý các vấn đề liên quan đến quy hoạch và quỹ đất theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của các doanh nghiệp và ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao sự quan tâm, nghiên cứu phương án nâng cấp Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Nam Sầm Sơn từ công nghệ đốt không thu hồi năng lượng.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án xử lý rác gắn với phát điện, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả xử lý chất thải, tận dụng tài nguyên từ rác và giảm áp lực đối với môi trường. Tuy nhiên, việc hợp tác, đầu tư và triển khai dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan.

Đối với đề xuất nâng công suất xử lý lên 800 tấn/ngày đêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phải tính toán kỹ nguồn nguyên liệu đầu vào, xác định rõ khối lượng, phạm vi và phân vùng thu gom rác, bảo đảm nguồn cung ổn định, lâu dài để nhà máy vận hành hiệu quả. Trong đó, phương án nghiên cứu sử dụng lượng rác tại bãi rác Trung Sơn kết hợp với nguồn rác thu gom mới để xử lý tại nhà máy được đánh giá là hướng nghiên cứu tích cực.

Nếu bảo đảm tính khả thi, phương án không chỉ tạo nguồn nguyên liệu cho nhà máy mà còn góp phần xử lý lượng rác tồn lưu, giải quyết vấn đề môi trường đang được tỉnh quan tâm.

Với cơ cấu nguyên liệu dự kiến khoảng 80% rác thải sinh hoạt và 20% rác thải công nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý nhà đầu tư cần tính toán cả xu hướng gia tăng rác thải công nghiệp trong thời gian tới, từ đó lựa chọn công nghệ, thiết bị và phương án xử lý phù hợp, bảo đảm yêu cầu về môi trường và khả năng vận hành ổn định, lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Công ty TNHH hai thành viên môi trường Nam Thành phố có văn bản báo cáo, đề xuất cụ thể phương án phối hợp, hình thức hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, quy mô, công nghệ và lộ trình nâng cấp, mở rộng dự án để trình UBND tỉnh xem xét.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại diện các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với các nhà đầu tư đề xuất dự án.

Đồng chí giao các sở, ngành liên quan và phường Nam Sầm Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục cần thiết; rà soát các nội dung liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, điện lực, nguồn nguyên liệu và các điều kiện có liên quan, bảo đảm phương án nâng cấp dự án nếu được triển khai phải đúng quy định, khả thi, hiệu quả, góp phần giải quyết căn cơ bài toán xử lý chất thải trên địa bàn.