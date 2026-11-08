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Nghề làm miến gạo truyền thống trong nhịp sống mới

Phương Đỗ - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Giữ gìn bí quyết làm miến từ hạt gạo quê hương, đồng thời mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nghề làm miến gạo truyền thống tại xã Quý Lộc đang chuyển mình để thích ứng với nhu cầu thị trường.

Nghề làm miến gạo truyền thống trong nhịp sống mới

Giữ gìn bí quyết làm miến từ hạt gạo quê hương, đồng thời mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nghề làm miến gạo truyền thống tại xã Quý Lộc đang chuyển mình để thích ứng với nhu cầu thị trường.

Video: Quy trình sản xuất miến gạo truyền thống ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại.

Nghề làm miến gạo truyền thống trong nhịp sống mới

Tại cơ sở sản xuất miến gạo Phúc Thịnh, những bí quyết làm miến gạo truyền thống vẫn được gìn giữ và vận dụng trong quy trình sản xuất mới với máy móc, thiết bị hiện đại.

Nghề làm miến gạo truyền thống trong nhịp sống mới

Nếu trước đây, để làm ra sợi miến, hạt gạo phải được nghiền bằng cối đá thủ công thì nay máy xay giúp bột mịn và đều hơn.

Nghề làm miến gạo truyền thống trong nhịp sống mới

Các thiết bị ép, cán sợi tự động cũng góp phần rút ngắn thời gian chế biến, tạo ra những sợi miến có kích thước đồng đều, đẹp mắt.

Nghề làm miến gạo truyền thống trong nhịp sống mới

Việc ứng dụng máy móc không đơn thuần nhằm tăng sản lượng mà còn trực tiếp cải thiện chất lượng sản phẩm. Quy trình được rút ngắn giúp hạn chế tình trạng sợi miến bị chua như phương thức làm thủ công kéo dài trước đây.

Nghề làm miến gạo truyền thống trong nhịp sống mới

Đặc biệt, hệ thống máy sấy sử dụng nhiệt độ ổn định đã thay thế phương thức phơi phên, giúp cơ sở chủ động hơn trong sản xuất, không còn phụ thuộc vào thời tiết.

Nghề làm miến gạo truyền thống trong nhịp sống mới

Môi trường sản xuất được kiểm soát tốt hơn, hạn chế bụi bẩn ám vào sản phẩm.

Nghề làm miến gạo truyền thống trong nhịp sống mới

Anh Trịnh Đình Nhạc, chủ cơ sở sản xuất miến gạo Phúc Thịnh cho biết: “Nếu trước đây sản xuất hoàn toàn thủ công, mỗi ngày cơ sở chỉ làm được vài chục kg miến, thì nay nhờ hệ thống máy móc đồng bộ, sản lượng có thể đạt vài tạ miến thành phẩm mỗi ngày”.

Nghề làm miến gạo truyền thống trong nhịp sống mới

“Công nghệ hỗ trợ các khâu sản xuất nhưng việc lựa chọn nguyên liệu, xác định thời gian ngâm gạo và lắng lọc bột vẫn dựa trên bí quyết được những người thợ lành nghề của địa phương tích lũy qua nhiều năm. Vì thế, miến gạo chúng tôi sản xuất ra vừa tăng năng suất vừa giữ được hương vị truyền thống”, anh Nhạc cho biết thêm.

Nghề làm miến gạo truyền thống trong nhịp sống mới

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, miến gạo Phúc Thịnh đã được xuất khẩu sang thị trường Lào và Campuchia. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sản phẩm từ nghề chế biến nông sản truyền thống của địa phương đang từng bước mở rộng không gian tiêu thụ.

Nghề làm miến gạo truyền thống trong nhịp sống mới

Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, mẫu mã và an toàn thực phẩm, sự thay đổi là tất yếu để nghề truyền thống tồn tại và phát triển. Với miến gạo Phúc Thịnh, hành trình ấy bắt đầu từ việc giữ gìn bí quyết làm nghề, mạnh dạn ứng dụng công nghệ và kiên trì chinh phục niềm tin khách hàng.

Phương Đỗ - Hoàng Đông

Từ khóa:

#Nghề #xã Quý Lộc #Thị trường #Sản xuất #Ứng dụng #Bí quyết #nhịp sống #công nghệ #quê hương

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