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Ngày 15/6 nắng nóng ở khu vực tỉnh Thanh Hóa dịu dần

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, các ngày 13, 14/6 ở khu vực vùng núi tỉnh Thanh Hóa trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, sang ngày 15/6, giảm nhiệt, dịu dần.

Ngày 15/6 nắng nóng ở khu vực tỉnh Thanh Hóa dịu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, các ngày 13, 14/6 ở khu vực vùng núi tỉnh Thanh Hóa trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, sang ngày 15/6, giảm nhiệt, dịu dần.

Ngày 15/6 nắng nóng ở khu vực tỉnh Thanh Hóa dịu dần

Ngày hôm qua (11/6), khu vực tỉnh Thanh Hóa ngày trời nắng, với nhiệt độ không khí cao nhất ngày phổ biến từ 30.0 - 32.0 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 65 - 70%.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nam, nên các ngày 13, 14/6 ở khu vực vùng núi tỉnh Thanh Hóa trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt; với nhiệt độ không khí cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 - 50%.

Ngày 15/6 nắng nóng ở khu vực tỉnh Thanh Hóa dịu dần.

Ngày 15/6 nắng nóng ở khu vực tỉnh Thanh Hóa dịu dần

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nhiệt độ cao có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân, cụ thể:

- Đối với sức khoẻ con người: Nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng như say nắng, sốc nhiệt, mất nước; gia tăng các bệnh tim mạch, huyết áp, hô hấp, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời; cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng lao động và tập trung.

- Đối với sinh hoạt và sản xuất: Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ quá tải, cháy nổ thiết bị điện. Nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng tăng cao. Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, vật nuôi dễ bị sốc nhiệt, giảm năng suất.

Khuyến cáo: Hạn chế ra ngoài trời nếu không cần thiết trong khoảng thời gian từ 12h đến 16h. Uống đủ nước, bổ sung điện giải; mặc trang phục chống nắng khi ra ngoài. Không làm việc quá sức dưới trời nắng; bố trí thời gian lao động hợp lý. Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; kiểm tra các thiết bị điện đề phòng cháy nổ. Chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt tại khu vực rừng và khu dân cư.

Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C,

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1

LP

Từ khóa:

#Thanh hóa #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #tỉnh #khu vực #Nắng nóng gay gắt #Phòng cháy chữa cháy #Sản xuất nông nghiệp #Không khí #trời nắng nóng #Sử dụng điện

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