Nga và Ukraine thực thi ngừng bắn cục bộ, mở hành lang nhân đạo tại Kherson

Nga và Ukraine ngày 27/10 đã bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn tại khu vực gần thị trấn Alyoshki (hay Oleshky theo phiên âm tiếng Anh), tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng cứu trợ và chuẩn bị sơ tán dân thường. Thỏa thuận được triển khai trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 4 giờ sáng 27/10 theo giờ Moskva, phục vụ công tác chuẩn bị cho hoạt động nhân đạo tại Alyoshki. Cơ quan này cho biết các lực lượng sẽ tiến hành rà soát, rà phá vật liệu nổ trên những tuyến đường liên quan, bảo đảm hành lang an toàn cho đoàn xe cứu trợ và hỗ trợ sơ tán những người dân có nguyện vọng rời khỏi khu vực.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng phía Ukraine tuân thủ các thỏa thuận, đồng thời cho rằng cơ chế này có thể tạo tiền lệ cho những hoạt động nhân đạo tương tự tại các khu vực khác cần tạm dừng giao tranh.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn tại Alyoshki, với mục đích phục vụ hoạt động cứu trợ và chuẩn bị sơ tán dân thường. Theo Ủy viên Nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets, các bên đã thống nhất những bước triển khai, gồm ngừng giao tranh, rà phá mìn, vận chuyển hàng cứu trợ và tạo điều kiện để người dân tự nguyện rời đi. Ông Lubinets cho biết thỏa thuận đạt được sau các cuộc trao đổi giữa các nhóm nhân đạo của Nga và Ukraine, với sự điều phối của Mỹ và sự tham gia của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự kiến gặp nhiều khó khăn và cần được tiến hành theo từng giai đoạn.

Hiện khoảng 1.700-2.000 người vẫn sinh sống tại Alyoshki, phần lớn là người cao tuổi. Alyoshki nằm ở bờ đông sông Dnipro, thuộc tỉnh Kherson ở miền Nam Ukraine, đối diện thành phố Kherson do lực lượng Ukraine kiểm soát. Quân đội Nga duy trì quyền kiểm soát thị trấn kể từ những ngày đầu phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Ngọc Liên