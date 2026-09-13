Nga phát tín hiệu mới về cuộc gặp Putin - Zelensky

Phát biểu tại New Delhi (Ấn Độ) ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tới Moscow nếu thực sự muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: France 24.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Zelensky bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Nga bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), dự kiến diễn ra tại Miami, Mỹ, vào tháng 12 tới.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Đức DW, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ tới Miami nếu Tổng thống Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Ông cho rằng hai bên cần gặp nhau, trao đổi và đưa ra các quyết định, trong đó điều quan trọng là kết quả đạt được.

Điện Kremlin hiện chưa quyết định việc Tổng thống Putin có tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami hay không. Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yuri Ushakov cho biết vấn đề này chưa được thảo luận ở cấp nội bộ, trong khi công tác chuẩn bị đang được tiến hành ở cấp chuyên gia. Ông Ushakov cũng cho biết Nga tiếp tục duy trì trao đổi với phía Mỹ và đánh giá các cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có không khí “khá thân thiện và mang tính xây dựng”.

Trong khi đó, Ukraine cho biết đang chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình ba bên tiếp theo với Mỹ và Nga. Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov ngày 12/9 cho biết vòng đàm phán này có thể diễn ra trong tháng 10. Ông Budanov xác nhận công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán theo hình thức ba bên đang được tiến hành, song không tiết lộ địa điểm tổ chức.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán. Cuối tuần trước, các đặc phái viên Witkoff và Kushner đã tới Moscow. Trong tuần, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump cũng đã điện đàm về tình hình xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin mô tả cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ là “rất thẳng thắn và mang tính xây dựng”.

Ngọc Liên

Nguồn: Türkiye Today, The Kyiv Independent.