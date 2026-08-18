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Nga - Nhật gia tăng căng thẳng vì chuyến thăm đảo Iturup của ông Putin

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Nga đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Moscow để phản đối những phát biểu của Tokyo liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril đang tranh chấp, trong động thái mới nhất cho thấy căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

Nga - Nhật gia tăng căng thẳng vì chuyến thăm đảo Iturup của ông Putin

Nga đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Moscow để phản đối những phát biểu của Tokyo liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril đang tranh chấp, trong động thái mới nhất cho thấy căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

Nga - Nhật gia tăng căng thẳng vì chuyến thăm đảo Iturup của ông Putin

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: CNN.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Moscow cho rằng những phát biểu của phía Nhật Bản là “không thể chấp nhận được” và đã vượt quá giới hạn trong quan hệ ngoại giao. Nga đồng thời yêu cầu Đại sứ Nhật Bản tới Bộ Ngoại giao để trao đổi về phản ứng của Tokyo đối với chuyến thăm của Tổng thống Putin.

Sau phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Đại sứ Nhật Bản Muto được triệu tập tới trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/8.

Trước đó, Nhật Bản cũng đã triệu Đại sứ Nga để phản đối chuyến thăm của ông Putin tới đảo Iturup ngày 13/8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới quần đảo Kuril.

Nga - Nhật gia tăng căng thẳng vì chuyến thăm đảo Iturup của ông Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một nhà máy chế biến cá trên quần đảo Kuril . Ảnh: The Guardian.

Chuyến thăm vấp phải phản ứng mạnh từ Tokyo. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chỉ trích động thái này là không thể chấp nhận được, đồng thời cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Putin gây phản ứng mạnh tại Nhật Bản.

Đảo Iturup là một trong 4 đảo thuộc quần đảo Kuril phía Nam do Nga kiểm soát nhưng Nhật Bản gọi là “Lãnh thổ phương Bắc” và tuyên bố chủ quyền. Liên Xô tiếp quản các đảo này vào những ngày cuối Thế chiến thứ hai, sau khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng.

Tranh chấp chủ quyền đối với 4 đảo phía Nam quần đảo Kuril từ lâu là trở ngại lớn trong quan hệ Nga - Nhật. Nhật Bản coi việc giải quyết vấn đề lãnh thổ là điều kiện quan trọng để hai nước tiến tới ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức, trong khi Moscow coi các đảo này thuộc lãnh thổ Liên bang Nga.

Căng thẳng liên quan vấn đề này tiếp tục gia tăng trong bối cảnh quan hệ Nga - Nhật xấu đi sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022 và Tokyo tham gia các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Minh Phương

Nguồn: WION, Tân Hoa Xã.

Từ khóa:

#Nhật Bản #Chuyến thăm #Tổng thống Putin #Moscow #Tranh chấp

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