Nga dự kiến dành 44% tổng chi ngân sách cho quốc phòng và an ninh

Dự thảo ngân sách liên bang Nga giai đoạn 2027–2029 dành tới 44% tổng chi tiêu cho quốc phòng và an ninh, mức cao kỷ lục, trong khi ngân sách cho các chính sách xã hội dự kiến giảm 7% trong năm 2027.

Theo Euronews ngày 13/10, Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện nước này, dự kiến bắt đầu xem xét dự thảo ngân sách vào ngày 22/10. Với tỷ trọng 44% tổng chi ngân sách dành cho quốc phòng và an ninh, khoản chi này cao gấp đôi ngân sách dành cho các chương trình xã hội, phản ánh ưu tiên của Moscow trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine bước sang năm thứ năm.

Theo dự thảo, chi tiêu cho chính sách xã hội sẽ giảm từ 7.100 tỷ ruble (khoảng 76 tỷ euro) xuống còn 6.650 tỷ ruble (71 tỷ euro) trong năm 2027. Khoản chi này bao gồm lương hưu, trợ cấp cựu chiến binh, chế độ thai sản và các chương trình hỗ trợ khác. Chính phủ Nga cam kết điều chỉnh các khoản trợ cấp theo lạm phát.

Chính phủ cũng công bố kế hoạch dành 10.000 tỷ ruble (107 tỷ euro) cho các chương trình liên quan đến trẻ em trong ba năm tới, bao gồm trợ cấp thai sản, hỗ trợ trẻ em và nhà ở.

Chi tiêu quốc phòng năm 2027 được dự kiến lên khoảng 17.100 tỷ ruble, tăng 27% so với mức 13.500 tỷ ruble được phân bổ ban đầu.

Tại các địa phương, tình hình ngân sách cũng buộc chính quyền phải điều chỉnh những khoản chi dân sự. Cuối tháng 9, tỉnh Arkhangelsk chuyển hơn 63 triệu ruble vốn dành cho hỗ trợ xã hội, trong đó có khoản chi trả cho cha mẹ nuôi và gia đình đông con, sang các khoản trợ cấp một lần cho quân nhân và gia đình người thiệt mạng.

Trước đó, tỉnh Tula cũng điều chuyển 54 triệu ruble từ các chương trình hỗ trợ trẻ em được chăm sóc thay thế, hộ thu nhập thấp, gia đình có trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi sang chi trả cho quân nhân và bồi thường cho gia đình người tử trận.

Tại Saint Petersburg, chính quyền cũng chuẩn bị đề xuất cắt giảm một số khoản chi cho giáo dục, sửa chữa giao thông và các dự án y tế, đồng thời tăng trợ cấp cho quân nhân.

Vân Bình